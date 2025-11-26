[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 우크라이나에 오는 27일로 설정한 종전안 합의 시한(데드라인)과 관련, “나에게 데드라인은 그것(전쟁)이 끝나는 시점”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치로 향하는 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 기자들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다.

우크라이나 전쟁 종결을 향한 협상이 한창 진행 중인 상황에서 중재자로서 협상 시한 설정에 이전보다 유연한 태도를 보인 것으로 풀이된다.

현재까지 러시아, 우크라이나와의 협상이 진전되고 있다고 거듭 강조한 트럼프 대통령은 ‘다음 단계는 무엇인가’라는 질의에 “스티브 위트코프 특사가 재러드 쿠슈너와 아마 (러시아에) 함께 갈 것이다. 그들은 (블라디미르) 푸틴 대통령과 다음 주에 모스크바에서 만날 걸로 믿는다”고 밝혔다.

이에 취재진이 ‘위트코프가 다음 주에 러시아에 간다면 추수감사절(27일) 데드라인은 더는 유효하지 않다는 건가’라고 묻자 “나에게 데드라인은 전쟁이 끝나는 시점이다. 그리고 나는 모두가 현재 싸우는 데 지쳤다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 미국이 초안을 작성한 28개 조항의 평화 구상에 대해선 “그것은 단지 지도(map)였을 뿐이다. 계획(plan)이 아니라 구상(concept)이었다”며 “거기서부터 28개 항목을 하나씩 논의해 22개 항목으로 줄였다”고 소개했다.

그는 평화구상에서 러시아 측이 너무 많은 영토를 차지하게 된다는 지적에 대해 “결국 그 땅은 몇 달 안에 러시아가 차지할 수도 있다. 그렇다면 싸워서 또 다른 5만∼6만명을 잃을 것인가, 아니면 지금 뭔가를 할 것인가”라고 했다.

그는 또 “국경을 정리하려면 집 한가운데를 가로지를 수 없고 고속도로 가운데를 가로지를 수 없다. 그래서 그들은 뭔가를 해결하려 노력 중이다. 그것은 복잡한 과정”이라며 아직 남아 있는 주요 쟁점이 영토 문제라는 점을 시사했다.

트럼프 대통령은 러시아가 양보할 부분에 대해선 “가장 큰 양보는 싸움을 중단하고 다시는 영토를 더 차지하지 않는다는 것”이라고 말했다.