스마트 미디어 홍보 플랫폼 구축... 투명 LED 전자게시대 12기 시범 운영 지속적으로 활용 가능한 매체로서 탄소중립 실천 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 친환경 디지털 광고매체인 ‘투명 LED 전자게시대’를 설치하고 시범 운영하고 있다.

‘수도권 유일의 탄소중립 선도 도시 노원’이라는 비전 아래, 친환경 미디어 기반의 스마트도시 모델 구축이 목표다. 구는 기존의 천 현수막 제작·폐기 과정에서 발생하는 이산화탄소, 다이옥신, 플라스틱 폐기물 등 유해 물질을 줄여 탄소배출 저감과 자원 낭비 방지 효과를 기대하고 있다.

전자게시대는 총 12기로 올 12월까지 시범 운영된다. 지난 10월 노원역 사거리 교보빌딩 앞, 공릉동 도깨비시장 맞은편에 2기를 우선 설치한 것을 시작으로, 지역 내 상공업지역, 전통시장, 지하철역 인근 등 구내 유동 인구가 많은 곳 위주로 10기를 추가 설치했다.

크기는 가로 5.2m, 높이 1.66m, 폭 0.4m로, 주변 가로화단과 조화를 이루는 형태로 배치했다. 운영시간은 오전 6시부터 자정까지이며, 밝기·가시성 등 환경 안전 기준을 준수하며 운영된다. 소재는 투명 LED로 개방감이 뛰어나 도심 환경과의 시각적 조화를 높인다. 불법광고물 난립을 방지해 도시 미관을 개선, 구민에게 신속하고 직관적인 정보 전달이 가능하다.

사업은 민간투자사업(BTO) 방식으로 추진되어, 사업시행자가 시설물을 설치하고 소유권을 구로 양도한 후 일정기간 운영권을 부여받아 수익을 얻는다. 수익형 민관 협력 모델을 통해 구 재정 부담을 최소화하면서, 효율적인 운영 및 관리가 가능하다.

현재 시범운영 기간 동안 지역 축제와 구정 주요 행사 등 구정 홍보 및 미세먼지 수치 등 기상정보, 재난상황 안내, 감성 미디어 아트 등 다양한 콘텐츠를 송출하고 있다. 정식 운영이 시작되는 내년 1월부터는 공익광고와 상업광고가 병행 운영된다. 구청 광고 35%, 상업광고 등 외부광고 65%의 비율로 운영할 계획이다.

전통시장 광고 등은 광고료 감면이 적용되어, 지역 소상공인에게 합리적 홍보 기회를 제공하고 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 광고 신청은 구청 홈페이지 에서 선착순으로 가능하며, 보다 세부적인 내용은 홈페이지에 추후 공지될 예정이다.

앞서 구는 서울 자치구 최초로 환경부 인증 친환경 원단을 사용한 재활용 가능 현수막 지정 게시대(20개소 33면)를 설치해 12월 31일까지 시범 운영하고 있다.

오승록 노원구청장은 “투명 LED 전자 게시대는 탄소중립 선도 도시 노원을 구현하기 위한 실질적 실천“이라며 ”앞으로도 구민 모두에게 혜택을 주는 지속 가능한 친환경 스마트 행정을 강화해 나가겠다”고 말했다.