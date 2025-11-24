현장 투자 심사부터 2026년 R&D 사업 로드맵 제시

기업투자 & 자금매칭 플랫폼을 준비하고 있는 IR컨설팅 전문기업 (주)머니비는 지난 11월 19일 수요일 한국JC회관에서 중기이코노미 기업지원단과 서울청년회의소, 한국AI기술협회와 함께 2026 R&D to IR 브릿지 DAY 행사를 성황리에 마쳤다.

이번 행사에 참여하기 위해 총 80여 개사가 사전 신청한 ‘2026 R&D to IR 브릿지 DAY 행사’에서는 사전 심사를 거쳐 최종 선별된 5개 기업들의 현장 IR 발표와 2개 기업의 특별 IR 발표를 진행하였고 현장에서는 투자심사역과 직접 1:1로 상담할 수 있는 시간을 통해 참관기업들에게 투자 상담 기회가 부여되었다.

현장 IR 발표뿐만 아니라 한국AI기술협회의 송진혁 협회장의 ‘R&D 및 투자유치에 필요한 AI기술 개발과 활용 전략’이라는 주제로 전문가 특강이 진행되었다. 또한, 중소기업기술정보진흥원의 김현중 본부장의 ‘2026년 중소기업 R&D 사업 안내’ 세미나를 통해 중소기업에 R&D 사업이 필요한 이유와 심사 평가 기준, R&D를 통해 성장한 기업들의 사례도 심도 있게 들어볼 수 있는 시간을 가질 수 있었다.

Part1 발표기업은 ▲㈜마로로봇테크 (김덕근 대표) ▲㈜삼우티씨씨 (김현우 이사), Part2 발표기업은 ▲㈜라온데이터 (최성 대표) ▲㈜골드앤컴퍼니 (김진관 대표) ▲㈜엠아르오디펜스 (박준상 대표), 특별 발표기업에는 ▲㈜센소메디 (김혁 대표) ▲㈜티처케이 (정하진 대표)가 진행했다.

사전 선발된 5개 기업들의 IR 발표가 끝난 뒤에는 2개의 유망한 청년창업기업 대표의 특별 IR 발표가 이어졌다. 이후, 스타트업 네트워킹 밋업을 통해 심사역에게 아이템을 소개할 수 있는 시간과 함께 전문 IT솔루션 전문기업 (주)비즈비를 포함하여 지원실 상담부스를 통해 각 기업에 필요한 분야별 지원 상담이 진행되었다.

(주)머니비 사업총괄 김형태 대표는 “IR발표 한 번으로 바로 투자가 이어지지 않을 수 있다. 때문에 해당 기업들에게는 보다 현실적인 IR전략과 투자매칭 및 자금조달, 기술특례상장준비, IP지원사업, AI기술개발 지원 등을 적극적으로 지원할 예정이다”며, “관계사인 중기이코노미 기업지원단 컨설팅그룹 산하의 각 분야 전문 지원실(자금지원실, 인증지원실, 신용평가지원실, IT지원실, 세무회계지원실, 특허지원실)과의 전략적인 제휴와 오랜 기간 준비를 통해 이뤄졌다.”고 전했다.

이번 ‘2026 R&D to IR 브릿지 DAY 행사’ IR 발표기업 중 전체적인 사업성 평가지표에서 가장 우수한 스타트업에게 주어지는 혁신우수상은 ㈜마로로봇테크 (김덕근 대표)가 수상했으며, 매출확장 등 성장성 지표가 우수한 혁신성장상은 ㈜삼우티씨씨 (김현우 이사)가, 아이디어와 시장 확장성이 기대되는 스타트업에게 주어지는 혁신도전상은 ㈜엠아르오디펜스 (박준상 대표)가 각각 수상했다.

중기이코노미 기업지원단 컨설팅그룹의 최병욱 의장은 “약 3만여개 이상의 기업 데이터를 머니비와의 협력을 통해 성장 잠재력이 유망한 국내 스타트업을 지속적으로 발굴할 것이며, 전문 지원실과 관계사(세무법인 혜안, 비즈비, 스마트웰)를 통해 창업기업의 실질적인 성장을 적극적으로 돕고 투자유치가 일어날 수 있도록 활발히 움직이겠다”고 강조했다.

또한, 공동주관사로 참여한 서울청년회의소(서울JC) 최관효 회장은 환영사를 통해 “오늘 모인 투자기관과 정부정책기관, 기업경영지원 전문가, 서울JC를 비롯한 국내외 타 로컬 JC 회원들과 지속적으로 지식과 경험을 모아 협력할 것이며 이러한 협력을 통해 지역사회의 유수한 기업들과 함께 글로벌 진출, 투자유치, 글로벌 M&A 등 현실적인 기업 및 기관간의 협업과 국제 교류의 범위를 넓히고 빠르게 할 수 있을 것이라 기대한다”고 밝혔다.