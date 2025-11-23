[헤럴드경제=신주희 기자] 손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 득점포를 가동하며 시즌 11호 골을 넣었다.

손흥민은 23일(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 서부 콘퍼런스 준결승전에서 팀이 0-2로 밀리던 후반 15분 만회 골을 터뜨렸다.

올해 8월부터 LAFC 유니폼을 입고 MLS에서 뛴 손흥민의 11번째 득점포다.

손흥민은 1골 1도움을 올렸던 3일 오스틴과의 PO 1라운드 2차전에 이어 소속팀에서 2경기 연속 골 맛을 봤다.

팀이 전반에만 두 골을 내주며 끌려다니던 후반 15분 마크 델가도의 크로스를 앤드루 모런이 머리로 떨궈주자 손흥민은 오른발 슛을 날렸고, 골키퍼에게 막힌 뒤 두 차례 더 슈팅한 끝에 상대 수비진의 육탄 방어를 뚫어내며 추격의 신호탄을 쐈다.

손흥민의 골에 힘입어 LAFC는 1-2로 쫓아가고 있다.

LAFC는 이번 경기에서 이겨야 PO 우승을 향한 도전을 이어갈 수 있다.

MLS는 30개 구단이 동·서부 콘퍼런스로 나눠 정규리그를 치른 뒤 콘퍼런스별 8개 팀이 PO에 올라 토너먼트로 우승팀을 가린다.

‘콘퍼런스 8강’에 해당하는 1라운드는 3전 2승제로 진행됐고, 콘퍼런스 준결승과 결승, 챔피언결정전은 모두 단판 승부다.

LAFC는 이번 시즌 정규리그 서부 콘퍼런스 3위에 오른 뒤 PO 1라운드에서 오스틴을 제압했고, 서부 2위로 PO에 진출한 밴쿠버는 1라운드에서 댈러스를 꺾고 콘퍼런스 준결승에 올랐다.