[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 20일 오전 구청장실에서 ‘태릉해링턴 어린이집’ 기부금 전달식을 개최하고 기부자에 감사 인사를 전했다.

태릉해링턴어린이집은 2022년 3월 개원한 국공립 어린이집으로 지난해에도 교육복지재단에 200만 원을 기부하는 등 나눔 실천에 꾸준히 앞장서고 있다.

이날 전달식에서는 원아들과 함께 진행한 알뜰장터‧아나바다 장터 수익금과 정연모 원장 및 교직원들의 개인 기부금을 모은 성금 250만 원을 어려운 이웃을 위해 전달했다. 해당 기부금은 취약계층의 긴급구호 및 생계‧의료‧주거비 지원, 교육 소외계층 장학금 등 노원교육복지재단 사업에 사용될 예정이다.

전달식에는 정연모 원장을 비롯해 담임교사와 원생 7명이 참석했으며, 아이들이 사랑의 저금통을 직접 전달하며 나눔의 가치를 함께 나눴다.

오승록 노원구청장은 “어린이들이 직접 참여한 따뜻한 나눔이 이웃들에게 큰 희망이 될 것”이라며 “지역사회에 선한 영향력을 전해주신 태릉해링턴어린이집에 감사드린다”고 말했다.