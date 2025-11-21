환절기 면역력 저하…원인균 증식 ‘니조랄’ 얼굴·두피 등 전신에 효과

본격적인 겨울을 맞아 기온이 영하를 기록하며 한파 대비 건강 관리에 유의해야 할 시기다. 특히, 겨울철 건조한 날씨가 지속되며 비듬과 지루성 피부염 등의 방지를 위한 대책이 필요하다.

이러한 시기에는 피부 장벽이 약해지기 쉬워 주의가 필요하다. 특히 피지선이 발달한 얼굴, 가슴, 등 부위는 빠르게 수분이 증발되며 건조감이 심해진다. 이때 피부는 부족한 수분을 채우기 위해 피지선 활동을 늘려 유분을 과도하게 분비한다. 가을과 겨울은 지루성 피부염 환자들의 증상이 악화되기 쉬운 계절이다. 유분은 과도하고 수분은 부족해지면서 ‘피부 유수분 밸런스’가 깨지기 때문이다.

지루성 피부염은 붉은기, 각질, 가려움이 동반되는 만성 염증성 피부질환이다. 단순한 보습이나 세정만으로는 관리가 어렵다. 원인균으로 알려진 말라세지아(Malassezia)가 환절기 환경에서 빠르게 증식하기 때문이다. 특히 환절기로 인해 면역력이 낮아질 때 10~20배까지 균이 증식할 수 있다.

니조랄 2%(사진)는 두피뿐만 아니라 지루성 피부염이 발생하기 쉬운 얼굴·가슴·등 부위에도 사용할 수 있어 계절성 증상 관리에 도움을 줄 수 있다. 2~4주간 일주일에 2번, 그 후 1~2주에 한 번씩 사용하면 재발방지 효과까지 기대할 수 있다.

외관상으로는 일시적인 트러블처럼 보여 여드름으로 오인하기 쉽지만, 방치할 경우 증상이 악화되거나 만성화될 수 있어 올바른 관리와 치료가 필요하다. 니조랄은 단순히 증상을 일시적으로 완화하는 것이 아니라 꾸준한 관리를 통해 피부 건강을 되찾도록 돕는 솔루션이다.

니조랄은 미국, 유럽, 아시아, 중남미 등 전 세계에서 30년 이상 안전하게 사용되고 있는 대표적인 광범위 항진균제다. 일반의약품 글로벌 시장 조사 기업인 ‘니콜라스 홀 데이터’에 따르면, 니조랄은 12개국에서 2020년부터 2024년까지 5년 연속으로 아시아 12개국에서 No.1 치료용(medicated) 비듬 샴푸 브랜드로 이름을 올렸다.

니조랄은 비듬뿐만 아니라 지루성 피부염에도 효과적이다. 일반적으로 증상 완화에만 초점을 둔 기능성 샴푸나 바디워시와는 본질적으로 다른 접근법이다. 특히 ‘니조랄 2%’는 두피뿐 아니라 온몸에도 사용이 가능해, 가슴이나 등처럼 지루성 피부염이 자주 발생하는 부위까지 하나의 제품으로 함께 관리할 수 있다.

니조랄 2%는 올해 더 세련된 디자인으로 재탄생했다. 기존 노란색 중심의 디자인에서 벗어나 상단에 남색 브랜드 로고와 심플해진 디자인을 더해 브랜드를 또렷하게 각인시켰다. 오랫동안 사랑 받아온 니조랄의 전문성을 유지하면서도, 더 깔끔하고 현대적인 이미지로 새롭게 거듭난 것이다.

휴온스 관계자는 “휴온스 니조랄 2%는 건조한 시기 건강한 피부 관리를 위해 추천할 수 있는 제품이다”며 “효능·효과가 입증된 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다”고 전했다.

최은지 기자