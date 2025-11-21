-노후 경로당 및 주거 취약가정 대상... “따뜻한 나눔 실천 문화 확산”

비영리단체 희망조약돌(이사장 이재원)과 현대건설이 전국 건설 현장과 연계하여 지역사회 취약계층의 주거환경을 개선하는 사회공헌활동을 진행하며 ‘지역밀착형 상생 모델’을 구축했다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 현대건설 임직원들이 전국 주요 사업 현장 인근 지역의 노후 경로당과 주거 취약 가정을 방문하여 주거환경을 개선하는 ‘지역과 함께, 가치를 짓다’ 프로그램이다. 건설사의 전문성을 활용해 주거환경을 개선하는 데 중점을 뒀다.

현대건설 임직원들은 직접 현장에 참여하여 도배 및 장판 교체, 전기 공사, 대청소 및 방역 활동 등을 실시했다. 건설사의 전문성이 더해져 안전하고 쾌적한 주거 공간을 조성하는 실질적인 생활환경 개선 효과를 거뒀다는 평가다.

현대건설 관계자는 “기업의 전문성을 살린 사회공헌으로 지역에 실질적인 도움이 되고자 했으며, 지속적인 활동으로 지역사회와 함께 성장하겠다”고 전했다.

희망조약돌 이재원 이사장은 “기업의 기술력과 따뜻한 마음이 결합된 모범적인 사례”라며, “앞으로도 취약계층이 안전하고 편안한 삶을 누릴 수 있도록 기업과의 협력을 통한 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편, 사단법인 희망조약돌은 아동·청소년, 독거노인, 장애인, 취약계층 등 다양한 사회적 약자를 대상으로 주거개선, 급식, 정서돌봄 등 맞춤형 복지사업을 전개하며 지역사회 복지 향상과 나눔 문화 확산에 힘쓰고 있다.