지난 19일 시작으로 12월 29일까지 15개 동에서 6회 추진 데이터 분석 기반으로 취약지역 선별 … 정밀한 야간 순찰체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 11월 19일부터 12월 29일까지 약 한 달간 ‘민·관·경 합동 취약지역 순찰 및 범죄예방 캠페인’을 총 6회에 걸쳐 진행한다.

이번 활동은 동대문구, 자율방범대, 동대문경찰서가 함께 참여해 주민이 체감할 수 있는 실질적인 야간 안전망을 구축하기 위한 것이다.

합동순찰은 장안동을 시작으로 이문·휘경동, 청량리, 전농·답십리 등 관내 15개 동의 범죄 취약구간에서 실시된다.

순찰 시간은 오후 8시부터 10시까지이며 먹자골목, 학교 주변, 유동인구 밀집구간 등을 중심으로 점검한다. 현장에는 자율방범대원과 구청, 경찰 인력이 함께 투입돼 기초질서 계도, 청소년 유해환경 점검, 범죄예방 홍보활동 등을 병행한다.

올해 순찰의 가장 큰 특징은 ‘데이터 기반 정밀 순찰체계’ 도입이다. 구는 순찰 계획 수립에 앞서 범죄 발생 추이, CCTV·가로등 설치 현황, 야간 유동인구 분석 등을 종합해 보다 효과적인 순찰 지역과 동선을 선정했다. 단순 순찰을 넘어 지역 특성을 반영한 맞춤형 예방 활동을 강화한 셈이다.

현재 동대문구 자율방범대는 15개 동 420여 명의 대원으로 구성돼 매주 두 차례 이상 심야순찰을 자율적으로 시행하고 있으며, 청소년 선도활동과 유해환경 점검 등 지역 치안 유지에도 활발히 참여하고 있다.

구는 이번 합동 순찰이 일회성에 그치지 않도록 순찰 과정에서 수집한 위험요소와 주민 의견을 분석해 개선 방안을 마련, 이를 지역치안협의회 안건으로 상정해 지속적인 정책 개선으로 이어갈 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “주민 한 분 한 분이 밤길을 안심하고 걸을 수 있도록 구청, 경찰서, 자율방범대가 긴밀히 협력하고 있다”며 “앞으로도 데이터 기반의 선제적 예방 활동을 통해 범죄 없는 동대문구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

동대문구 민·관·경 협력 순찰체계는 2023년 처음 도입된 이후 대학가와 상권 밀집 지역을 중심으로 시범 운영돼 긍정적인 평가를 받아왔다. 2024년에는 순찰 횟수와 대상 지역이 확대됐으며, 주민들로부터 “밤길이 한결 안전해졌다”는 반응이 이어졌다.