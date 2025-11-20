평생학습관 개관 앞두고 시민 관심 고조…나주愛 배움바우처 큰 호응

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 올해 평생교육 성과를 시민과 공유하고 내년 평생학습관 개관을 앞둔 새로운 도약의 시작을 알리며 학습도시 기반 강화에 속도를 내고 있다.

나주시(시장 윤병태)는 지난 19일 동신대학교 혁신융합캠퍼스 대강당에서 평생교육 관계자와 시민 200여 명이 참석한 가운데 ‘2025년 나주시 평생교육 성과공유회’를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 성과공유회는 내년 초 빛가람복합혁신센터에 문을 열 ‘나주시평생학습관’ 개관을 앞두고 추진돼 시민들의 기대감을 더욱 높였다.

평생학습관은 보다 폭넓은 교육 프로그램을 제공하며 지역 평생교육의 핵심 거점으로 자리매김할 전망이다.

행사에서는 3년차를 맞은 ‘나주愛(애) 배움바우처’가 특히 주목을 받았다.

학습비 부담 완화로 다양한 교육 과정에 참여한 시민들은 “원하는 학습을 자유롭게 선택할 수 있어 삶의 활력이 생겼다”고 호응을 보였다.

성과공유회는 다례 시연과 벨라벨리댄스팀 식전 공연 등 다양한 프로그램으로 꾸며졌다.

평생교육 유공자 표창과 성인문해교육 수료증 전달식은 현장의 감동을 더했으며 장애인 평생학습, 행복학습센터, 평생학습 동아리의 공연과 원데이 클래스 체험 프로그램도 큰 관심을 받았다.

행사장에서는 성인문해 시화전과 나주愛(애) 배움바우처, 장애인평생학습, 행복학습센터의 학습 결과물 전시가 함께 운영되며 풍성한 볼거리를 제공했다.

윤병태 나주시장은 “모든 시민이 일상 속에서 배움의 기쁨을 누릴 수 있도록 평생학습 환경을 지속적으로 강화하겠다”며 “새롭게 개관할 평생학습관과 확대될 나주愛 배움바우처를 통해 나주시를 명품교육도시로 만들어가겠다”고 강조했다.