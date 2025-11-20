한국계 은행 최초 현지 법인 설립 “유럽벨트 구축의 핵심 거점 역할”

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 지난 19일(현지시간) 폴란드 금융감독청(KNF)으로부터 폴란드법인 영업인가를 취득했다고 20일 밝혔다.

기업은행 폴란드법인은 폴란드에 진출한 기업은 물론 현지 기업을 대상으로도 금융 지원을 확대해 나갈 예정이다. 방산·에너지 분야 등 양국 경제협력도 공조해 나갈 예정이다.

이번 영업인가 취득은 기업은행이 2023년 5월 브로츠와프 사무소를 설립해 폴란드에 진출한 이후 약 2년 6개월 만에 이룬 결실이다.

한국계 은행으로는 폴란드 현지에 법인을 설치한 첫 사례다. 외국은행도 통상 유럽시장에 진출할 때 대부분 영국 런던 또는 독일 프랑크푸르트에 법인을 두고 다른 국가에는 지점을 설치하는 경우가 많아 기업은행 폴란드법인이 폴란드에 유럽본사를 둔 최초의 비유럽권 은행으로 알려져 있다.

기업은행 폴란드법인은 향후 IBK 유럽벨트 구축의 핵심 거점으로 폴란드뿐 아니라 주요 생산 기지인 체코, 헝가리, 슬로바키아 등 동유럽 국가 진출 중소기업 지원을 위한 유럽연합(EU) 총괄 법인의 역할을 할 예정이다.

김성태 기업은행장은 유럽 내 새로운 해외 사업 거점 구축에 그간 각별한 노력과 관심을 기울여왔다.

기업은행 측은 “정보기술(IT)·정보보안 등 폴란드 및 EU 금융 규제를 충족시키는 과정이 쉽지 않았지만 전사적인 역량 결집과 금융위원회·금융감독원 등 정부의 적극적인 지원에 힘입어 영업인가를 취득할 수 있었다”고 소감을 전했다.