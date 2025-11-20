[헤럴드경제=민성기 기자] 경기 화성을 초선 국회의원인 이준석 개혁신당 대표가 내년 지방선거에서 경기도지사 출마 가능성을 언급했다.

이 대표는 20일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 ‘지방자치단체장 선거에 등판할 생각이 있느냐’는 물음에 “저는 동탄 국회의원이니, 동탄 주민들이 나중에 그걸(경기도지사 출마를) 원하는 상황이 나오거나, (저의) 더 다른 역할이 필요하다 하면 제가 (출마)하겠다”고 답했다.

다만 “동탄에서 할 일이 많은 상태인데 도지사가 되는 게 더 일하기 편할 것 같으면 도전해 볼 수 있겠지만 아직은 아니다”라고 했다.

진행자가 ‘국회의원 배지 던지고 경기도지사 도전하는 게 전혀 불가능한 건 아니라는 얘기냐’고 되묻자 “지금 함익병 원장 같은 분들이 ‘후배 키워야 하니 나도 역할을 마다하지 않겠다’고 말씀하시는 마당에, 당 대표가 됐다는 자가 혼자 빠져 있는 것도 말이 안 된다”고 도전 가능성을 재차 열어뒀다.

국민의힘과 연대론은 일축했다. 이 대표는 “우리는 당당히 개혁신당의 이름으로 선거를 치러서 호사가들의 코를 눌러주는 것이 또 하나의 목적”이라며 “ 우리는 개혁신당의 위치에서 우리는 가만히 움직이지 않겠다. 그다음에 저희와 정말 같이하고 싶은 사람들이 어떻게 행보할지는 그들의 선택인 것”이라고 밝혔다.

최근 장동혁 국민의힘 대표의 ‘모든 우파와 연대해야된다“는 발언에 대해서는 “자기 몸이라면 어떻게 암세포도 세포다 이러면서 지키려고 하겠나”라며 “전이되기 전에 잘라내자 이렇게 할 거 아니냐. 지금 딱 그 마인드다. 암세포도 내 세포야, 내 몸에 어떻게 칼을 대? 이거다”라고 했다.