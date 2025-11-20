전용 84~166㎡, 총 816가구 27일 일부 무순위 계약 진행

한화 건설부문이 울산 남구 무거동에 선보인 ‘한화포레나 울산무거’(투시도) 아파트가 100% 계약 달성을 목전에 두고 있다. 예비당첨자 계약까지 마친 가운데 오는 27일 일부 세대를 대상으로 무순위 계약이 예정돼 있다.

해당 단지는 울산광역시 남구 무거동 1422-5번지 일원에 들어서며, 지하 3층~지상 25층 규모로 구성된다. 전용면적 84~166㎡ 총 816가구 대단지로 ▷84㎡A 275세대 ▷84㎡B 151세대 ▷84㎡C 165세대 ▷99㎡ 67세대 ▷109㎡ 156세대 ▷166㎡P 2세대로 공급됐다.

이 단지는 과거 한화케미칼 울산공장 사택 부지로 조용하고 쾌적한 환경을 자랑한다. 일대가 대규모 브랜드 주거타운으로 개발 중이어서 향후 가치 상승에 대한 기대감도 높다.

주변 생활환경도 뛰어나다. 무거동 중심부에 위치해 옥동, 신정동 등 핵심 생활권과 인접하고 울산대공원, 현대백화점, 대형마트 등 풍부한 생활 인프라를 갖췄다. 삼호초, 옥현초, 삼호중 등 10여개 학교와 병원, 마트도 가까워 교육·생활 여건이 우수하다. 태화강 국가정원, 삼호공원 등 녹지 공간도 풍부해 자연친화적 환경을 누릴 수 있다. 윤성현 기자