2030년 135만호 공급 목표, ‘9·7 대책’ 후속 조치 LH 주택공급특별추진본부 신설, 역할별 5개팀 설치 정비사업전담·정책자문단 꾸려…‘신속 인허가 센터’ 가동

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 도심 내 주택공급 속도를 높이기 위한 전담조직을 출범했다. 국토부와 LH는 현장 중심의 지원체계를 마련해 2030년까지 총 135만호를 공급하겠다는 계획이다.

국토부와 LH는 20일 오전 서울 용산구 HJ중공업 본사에서 합동 주택공급 태스크포스(TF)·LH 주택공급특별추진본부 신설을 기념하는 현판식을 진행했다. 정부가 9월 7일 발표한 ‘주택공급 확대방안’의 후속조치로 두 기관 간 협력체계를 구축해 주택공급 실행력을 높이기 위한 차원이다.

합동 TF는 국토부와 LH 공급조직을 한 공간에 모아 현장 상황을 실시간으로 점검하고, 도심 공급 과정에서 반복돼 온 이해관계 충돌과 절차 지연을 최소화하는 역할을 맡는다. 이를 통해 도심 선호 입지에서 공급 물량을 확실히 확보하고, 부지 발굴부터 준공까지 시간을 단축하겠다는 계획이다.

김윤덕 국토부 장관은 이날 두 기관에 “주택공급 비상 체계로 전환하고, 가용 자원을 총동원하라”고 지시했다. 이에 따라 국토부는 공공주택추진단 등으로 분산된 공급 전담 기능을 강화하는 방안을 관계 부처와 협의 중이다.

LH 주택공급특별추진본부는 이상욱 LH 사장 직무대행이 직접 본부장을 맡는다. ▷공급총괄팀(사업조율·국토부 협의) ▷매입공급팀(신축 매입약정~착공과정 관리) ▷공공택지팀(신규 택지 발굴·보상 조기화) ▷도심권공급팀(도심 공급 사업 전담) ▷공공주택팀(3기 신도시·도심 유휴부지 개발) 등 5개 전담팀으로 구성됐다.

아울러 수도권 정비사업을 전담할 수도권정비사업특별본부도 신설됐다. 주택공급과 관련한 다양한 의견을 수렴하는 정책자문단도 구성된다.

민간의 빠른 사업추진을 돕기 위한 ‘신속 인허가 지원센터’도 TF 사무실에 함께 설치됐다. 지방정부마다 달랐던 법령 해석과 불명확한 기준을 바로잡고, 필요한 경우 기관 간 이견을 직접 조정해 사업 지연을 사전에 막겠다는 취지다.

김 장관은 현판식을 마친 뒤 직원들에게 “이번 조직 개편은 공급 속도를 획기적으로 향상시키기 위한 취지”라며 “직원들이 도심지 등 공급성과 창출에만 전념할 수 있게 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. LH에는 “체감할 수 있는 주택공급 성과를 창출할 수 있도록 가능한 모든 수단을 동원해 달라”고 당부했다.