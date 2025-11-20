전국 자치구 유일 장관상 수상 쾌거, 소셜벤처 생태계 구축 및 육성 위한 노력 인정받아 성동구 내 사회적기업·소셜벤처 10년 만에 대폭 증가, 사회 혁신 일자리 지속 창출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 ‘2025 대한민국 일자리 어워드’에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다.

‘대한민국 일자리 어워드’는 행정안전부, 지방공기업평가원, 한국일보가 공동 주관하는 ‘지역경제 혁신 박람회’의 일환으로, 양질의 일자리 창출에 기여한 지방자치단체와 공공기관을 선정해 수여하는 상이다. 올해 박람회는 지난 9월 18일부터 20일까지 대전컨벤션센터(DCC)에서 개최됐다.

이번 행사에는 전국 89개 지자체와 공공기관이 참여했으며, 서류심사와 전시 내용 심사, 종합평가 등을 거쳐 일자리 정책 및 일자리 창출 사례의 창의성, 파급력, 지속성, 융합성 등에서 우수한 평가를 받은 13개 기관(지자체 7, 공공기관 6)이 최종 선정됐다.

성동구는 사회적 가치와 혁신을 지향하는 소셜벤처를 집중 육성하고 지속적으로 지원하여 성수동을 중심으로 국내 최대 소셜벤처 집적지로 자리매김한 노력과 성과를 인정받아 전국 자치구 중 유일하게 장관상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

구는 2017년 전국 최초로 ‘소셜벤처 육성 및 생태계 조성 지원에 관한 조례’를 제정한 것을 비롯해 지자체 최초로 ‘소셜벤처 허브센터’를 운영하는 한편, 2017년부터 전국 규모 소셜벤처 엑스포를 매년 개최하고 있다. 또한, 50억 원 규모 펀드 조성과 사회적금융기관과의 연계 지원 등 소셜벤처 생태계 구축에 앞장서 왔다.

이러한 성동구의 선도적인 노력으로 2014년부터 2024년까지 지난 10년간 성동구 내 사회적기업은 24개에서 129개로, 소셜벤처는 12개에서 297개로 대폭 증가하며 사회혁신 일자리를 꾸준히 창출해오고 있다.

정원오 성동구청장은 “성동구가 지속적으로 추진해온 소셜벤처 지원 정책이 좋은 평가를 얻게 되어 매우 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 성수동을 비롯해 성동구가 글로벌 소셜벤처의 중심지로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것이며, ‘일자리 포용도시 성동’을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.