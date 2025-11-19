[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김민종이 자신에게 제기된 ‘무전취식 루머’에 대해 해명했다.

김민종은 18일 방송된 KBS1 ‘아침마당’ 화요초대석 코너에 출연했다.

이날 방송에서 박철규 아나운서는 “김민종의 파격 변신에 대한 관심이 뜨겁다. 티저와 관련 영상 조회수가 1억 뷰에 달한다고 하더라”라고 언급했다.

엄지인 아나운서 역시 “민종 오빠의 충격적인 이미지 변신에 모두 놀랐다”고 덧붙였다.

김민종은 작품 때문에 장발과 수염 스타일을 유지했던 근황을 알리며 관련된 일화를 소개했다.

그는 “화면으로 보면 멋있다고 하시는 분들도 있는데, 실제로는 ‘요즘 힘들어?’라는 말을 많이 들었다”면서 “어느 식당에서는 밥값을 안 받으시더라”라고 이야기했다.

이어진 ‘소문만 묻네’ 코너에서 “식당에서 돈을 내지 않고 나간 적 있다”는 소문이 거론되자, 김민종은 이에 대해 즉시 해명했다.

그는 “돈을 내려고 했는데 안 받으신 거다”라며 SBS TV 예능물 ‘미운 우리 새끼’ 방송을 언급했다.

해당 방송을 통해 경기 양평군에 컨테이너를 짓고 잠시 생활한 모습을 공개했던 김민종은 “방송이 무서운 거다. 제가 거기에서 사는 걸로 포장됐다”고 설명했다.

이어 “어머니가 돌아가신지 얼마 안 됐는데 모신 곳이랑 가까운 곳에 있었다”고 부연했다.

해당 장면을 봤던 식당 주인이 이후 장발에 수염까지 기른 김민종을 알아봤다.

그는 김민종을 향해 혀를 차면서 “됐어 그냥 가. 왜 그렇게 살아”라고 측은하게 여기며 돈을 받지 않았다.

김민종은 “작품(영화 ‘피렌체’) 때문에 머리를 기르고 있다는 말을 듣지도 않으시더라”라고 떠올렸다.

김민종은 방송을 통해 “저 건강하게 잘 지내고 있다. 저 강남에서 잘살고 있습니다”라고 말하며 자신을 둘러싼 오해를 바로잡았다.