예·적금 금리우대 및 주택담보대출 금리 우대 적용

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 19일 김해공항에서 한국공항공사(KAC)와 ‘동반성장을 위한 업무협약’을 체결하고, 한국공항공사 임직원과 김해국제공항 내 상주 기업을 위한 맞춤형 금융서비스를 강화해 나가겠다고 밝혔다.

이번 협약은 한국공항공사 임직원의 복지 향상을 지원하고, 공항 내 다양한 상주기업의 금융 접근성을 높이기 위한 것으로, 안정적인 금융환경 조성 및 고객지원체계 강화를 목표로 하고 있다.

부산은행은 협약을 통해 한국공항공사 임직원에게 ▷예·적금 금리우대 ▷주택담보대출 금리 우대 ▷직장인 대출 금리 우대 ▷각종 금융수수료 면제 등을 제공한다. 또한 김해 국제공항에 근무하는 입주기업 종사자들에게는 각종 우대혜택과 매출채권 조기 정산 등 금융 지원 프로그램과 금융 서비스를 단계적으로 확대해 나가기로 했다.

부산은행은 이번 협약이 공항산업 권역 내 금융지원 기반을 강화하고, 지역경제 활성화와 상주기업의 안정적 업무환경 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

부산은행 신식 개인고객그룹장은 “이번 협약을 통해 한국공항공사 임직원들이 보다 편리하고 향상된 금융서비스를 이용할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 공항 상주기업과 지역경제 발전을 위한 금융지원을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.