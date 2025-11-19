[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산도서관은 개관 5주년을 맞아 오는 21일 오후 2시 도서관 지하 1층 모들락극장에서 ‘2025 부산시 공공도서관 포럼’을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 포럼은 공공도서관협의회 부산지부가 주최하고 부산도서관이 주관한다. 빠르게 변화하는 정보환경 속에서 공공도서관이 나아가야 할 방향을 모색하고, 도서관 간 교류와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

포럼은 ‘변화하는 지식생태계, 공공도서관의 새로운 역할’을 주제로 인공지능 시대, 인구 변화 등 사회적 변화 속에서 공공도서관이 시민과 함께 성장하기 위한 미래 전략을 논의한다.

한편 이번 포럼은 부산도서관 개관 5주년을 기념하는 의미도 더해 그간 부산도서관이 추진해 온 공공도서관 간 교류협력사업, 시민참여형 프로그램 등 다양한 성과도 함께 조명하며, 도서관에 관심 있는 부산시민이면 누구나 참여할 수 있다.

박은아 부산도서관장은 “개관 5주년을 맞아 열리는 이번 포럼은 부산도서관이 시민과 함께 성장하며 지역 도서관 발전의 중심이 되고자 하는 의미를 담고 있다”며 “앞으로도 부산뿐 아니라 울산, 경남 등 인근 지역 도서관과 협력해 공공도서관의 미래 방향을 함께 만들어가겠다”라고 말했다.