초등학교 저학년 6만여명에 ‘안전 호루라기’ 전달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 14일 부산시교육청에서 어린이들의 ‘안전한 등·하굣길 만들기’를 위한 지원물품 전달식을 가졌다.

‘안전한 등·하굣길 만들기’ 지원사업은 학생들의 교통사고 예방을 위한 ‘안전 옐로카드’와 최근 발생한 미성년자 약취·유인사건 등 위급 상황 발생 시 활용할 수 있는 ‘안전 호루라기’를 지원하는 사업이다.

부산은행은 이번에 제작한 2억원 상당의 지원물품을 부산사회복지공동모금회와 초록우산어린이재단을 통해 부산지역 초등학교 저학년 전체(1,2,3학년) 6만3000여명에게 전달한다.

방성빈 부산은행 은행장은 “어린이들이 안심하고 다닐 수 있는 환경을 조성하는데 지역사회 모두의 관심이 필요하다”며 “앞으로도 아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만들어가는데 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 부산은행은 2018년부터 ▷가방 안전덮개 ▷스쿨존 활주로형 횡단보도 구축 ▷안전우산 등 어린이 안전을 위한 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.