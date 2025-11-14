고메 대가탕수육은 ‘우수 디자인 상품’ 선정

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ제일제당은 실비김치인 ‘습김치(사진)’가 ‘2025 굿디자인 어워드’에서 산업통상자원부 장관상(은상)을 수상했다고 14일 밝혔다.

굿디자인 어워드는 산업통상자원부 주최하고 한국디자인진흥원이 주관한다. 제품, 시각, 환경 등 전 영역에 걸쳐 매년 시행되고 있는 국내 최고 권위의 디자인 시상이다. 1차 심사를 통해 디자인 우수 상품을 선정해 정부인증 ‘GD(Good Design) 마크’를 부여하고, 이들을 대상으로 2차 심사를 거쳐 대상, 금상 등 본상을 수여한다. 올해 어워드에는 총 1030여점이 출품됐다. 이 중 80개 업체가 본상 수상의 영예를 안았다.

매운맛의 습김치는 변화하는 디지털 환경과 MZ세대 속성에 맞춰 기획, 디자인된 제품이다. 식품 분야에서는 보기 드물게 한글을 활용해 직관적인 패키지를 만들었다는 점에서 높은 평가를 받았다.

습김치는 지난 8월 세계 3대 디자인상 중 하나인 독일 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’에서 비비고 김치요리용 만능소스와 함께 ‘브랜드와 커뮤니케이션’ 디자인 부문 본상을 수상한 바 있다.

이번 굿디자인 어워드에서 ‘고메 대가탕수육’도 ‘올해의 우수 디자인 상품’으로 선정됐다. CJ제일제당에서는 최근 10년간 비비고 BI(Brand Identity), 비비고 단지김치, 백설 참치액 등 총 12개 제품이 우수 디자인 선정 또는 본상 수상을 했다.

CJ제일제당 관계자는 “이번 수상은 습김치와 고메 대가탕수육의 독창적 브랜드 아이덴티티와 혁신적 디자인 완성도를 인정받은 결과”라며 “디자인 분야에서도 다양한 브랜드와 제품의 가치, 스토리를 소비자에게 알리고 공감을 끌어내기 위해 노력을 지속할 것”이라고 말했다.