개정 농안법 시행 맞춰 법정위원회로 격상

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부는 12일 서울 aT센터에서 ‘2025년 제6차 농산물수급조절위원회’를 열고 배추와 무 등 주요 김장 재료의 안정적인 공급 방안을 논의했다고 밝혔다.

지난 2013년 구성된 위원회는 생산자·소비자 등 이해관계자와 함께 농산물 수급정책을 논의하는 농식품부 장관의 자문기구다.

이날 위원회에는 농식품부와 기획재정부, 국가데이터처, 농촌진흥청 등 정부 기관과 농협경제지주 등 생산자단체, 소비자단체협의회 등이 참여했다.

위원회는 회의에서 김장 재료의 수급 상황을 점검하고 작황이 좋지 않은 배추 공급을 위한 정부 비축 물량과 계약재배 물량 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

아울러 지난 5월부터 추진한 2025년산 양파 수급 대책의 추진 상황을 공유하고 수매 비축 확대와 시장 출하 억제, 소비 촉진 등을 통해 가격과 수급 변동성을 사전에 줄여야 한다고 의견을 모았다.

위원회는 또 내년 8월 ‘농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률’(농안법) 개정안 시행을 앞두고 법정위원회로 격상되는 위원회의 기능 확대 방안과 개정 농안법에 따라 수립해야 하는 농산물 수급 계획 등에 대해서도 논의했다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 “수급조절위원회를 적극적으로 활용해 현장의 의견을 충실히 반영하면서 농산물이 안정적으로 공급될 수 있게 하겠다”고 말했다.