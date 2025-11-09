[헤럴드경제=채상우 기자] 박원순 전 서울시장의 성추행 사건에 대해 김민웅 촛불행동 상임대표가 재수사를 해야 한다고 일갈했다.

김 상임대표는 지난 8일 자신의 페이스북에 “예비 대권 후보였던 박 전 시장에게 일어난 사건이 이렇게 허술하게 수사 종결돼서는 안 된다”며 이같이 밝혔다.

김 상임대표는 “2020년 7월 9일 박원순 시장이 사망한 이후 여성단체들을 중심으로 2020년 7월 13·22일 두 차례에 걸쳐 기자회견이 있었으나, 주장일 뿐 구체적인 물증 제시는 없었다”며 “고인의 자기 변호 기회는 사라졌고 박원순은 ‘위력에 의한 성추행 범죄자’로 정리됐다”고 주장했다.

김 상임대표는 또 “수사기관도 사법기관도 아닌 국가인권위원회가 2021년 1월 25일 ‘성희롱이 있었다’고 발표하면서 사건의 성격은 이 주장으로 결정되고 말았다”며 “진상에 대한 명확한 조사·수사는 이로써 종결됐다”고 주장했다.

김 상임대표는 성추행 피해를 입은 당사자를 언급하며 “피해를 주장하는 A씨는 성추행을 겪었다고 밝힌 시기에 박 전 시장에게 쓴 편지에 대해 ‘공무(公務)로 쓴 개인 대 개인의 편지’라고 경찰에 진술했다”며 “그렇다면 그 공무를 지시한 사람이 있을 것이고, 누구의 지시로 인한 공무인지 밝혀내야 한다”고 했다.

그러면서 “박 전 시장은 자신의 사건과 관련해 재판을 받은 바 없다”며 “어그러진 사법정의의 출발은 엄정한 재수사”라고 했다.