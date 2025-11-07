약 100여 명 청소년 단원 참여로 선보이는 연주와 합창 무대 ‘별을 켜다’ 주제 아래 열정과 감동으로 채워지는 청소년들의 무대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 월곡청소년센터가 오는 11월 13일 고려대학교 인촌기념관에서 KYF뮤즈 청소년 오케스트라와 합창단의 연합 정기연주회를 연다.

이번 공연은 약 100여 명의 청소년 단원들이 참여해 1년간 갈고닦은 연주와 합창을 선보일 예정이다.

‘별을 켜다! 작은 빛이 모여 세상을 밝히듯, 청소년들의 목소리와 선율이 모여 새로운 울림을 만들다’라는 주제로 열리는 이번 무대는 청소년 오케스트라와 합창단이 서로의 음악을 품으며 만들어내는 순수한 열정과 감동의 순간으로 채워질 예정이다. 단순한 음악 감상을 넘어 청소년들의 성장 여정을 함께 느낄 수 있는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

공연에 앞서 열리는 특별 사진전에서는 지난 1년간의 연습과정을 담은 사진들이 전시돼 단원들의 노력과 성취를 시각적으로 보여줄 예정이다. 월곡청소년센터는 음악 교육과 합주 활동을 통해 청소년들이 협력과 소통을 배우고 성취의 기쁨을 느낄 수 있도록 다양한 문화예술 프로그램을 운영하고 있다.

이승로 성북구청장은 “KYF뮤즈 청소년 오케스트라와 합창단 정기연주회는 청소년들의 예술적 역량과 가능성을 보여주는 뜻깊은 무대”라며 “오케스트라와 합창의 조화로운 선율이 지역사회에 감동과 울림을 전하길 바란다”고 말했다.

한편 월곡청소년센터는 올해로 3년째 KYF뮤즈 청소년 오케스트라를 운영하고 있으며, ‘마음껏 꿈꾸는 청소년, 더불어 성장하는 월곡’을 비전으로 지역사회와 함께 성장하는 다양한 프로그램을 추진하고 있다. 연주회는 누구나 신청해 관람할 수 있으며, 자세한 정보는 월곡청소년센터 홈페이지 또는 전화로 확인 가능하다.