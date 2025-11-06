[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성에너지㈜는 지난 3일 본사 접견실에서 대구시교육청과 함께 지역 내 취약계층 대상으로 ‘청소년 학습환경 개선 사업’을 위한 기부금 전달식을 열었다.

이번 사업은 지역사회 청소년 대상 지원사업 발굴을 위해 대구시교육청의 “학생 맞춤형 통합지원사업”과 연계해 대성에너지는 약 2000만원 상당의 책상 세트를 지원하고 대구시교육청은 교육복지안전망 대상 학생 44명을 선정해 각 가정에 순차적으로 전달할 예정이다.

이번 후원은 열악한 주거 환경으로 인해 안정적인 공부 공간을 확보하기 어려운 학생들에게 더 나은 학습 여건을 제공하고 학습 의욕을 높여 미래의 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

박문희 대성에너지 대표이사는 “이번 지원을 통해 학생들이 편안한 환경에서 마음껏 공부하고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있길 바란다”며 “앞으로도 청소년 복지와 교육환경 개선을 위한 다양한 지원사업을 이어가겠다”라고 말했다.