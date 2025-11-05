한은 순대외자산 안정 보고서 NFA 비율 55%…역대 최고치

[헤럴드경제=홍태화 기자] 해외 투자가 빠르게 늘어나는 등 요인으로 대한민국 경제 규모 대비 순대외자산 비율이 균형 수준보다 높다는 분석이 한국은행에서 나왔다. 순대외자산 증가는 대외 건전성 측면에서 긍정적이지만 원화 약세 압력을 더 가중하는 요인으로도 작용한다.

5일 한은이 발표한 ‘순대외자산 안정화 가능성 평가와 시사점’ 보고서에 따르면 순대외자산(NFA)은 2014년 3분기 플러스(+)로 전환한 뒤 지난해 4분기 1조달러를 뛰어넘었다. 올해 6월 기준 국내총생산(GDP) 대비 NFA 비율은 55%로 역대 최고다.

한은이 국민소득, 인구구조 등 펀더멘털(기초) 지표를 바탕으로 산출한 우리나라의 균형 NFA 비율(GDP 대비)은 2015년 -3%에서 2023년 30%로 상승했다. 즉, 우리나라 실제 NFA 비율은 2023년(47%)이나 현재(55%) 모두 2023년 기준 균형 비율보다는 높다.

이희은 한은 해외투자분석팀 과장은 “최근 한국 NFA 비율이 균형 수준을 넘어 빠르게 높아진 데는 인구 고령화 등에 따른 국내 자산 수익률 저하, 연기금 등의 대규모 해외 투자 등이 영향을 미쳤다”고 분석했다.

한은은 우리나라 NFA가 당분간 계속 늘어날 것으로 전망했다. 연기금 해외 투자, 국내 투자 수익률 저하 등의 요인이 단기적으로 해소되기 어렵다는 것이 근거다.

이 과장은 “NFA 증가는 대외 건전성 강화라는 긍정적 측면이 있지만 자본의 해외 유출에 따른 국내 자본시장 투자 기반 약화, 달러 수요 증가에 따른 원화 약세 압력, 글로벌 위험 노출 확대, 무역 불균형에 따른 통상 압력 등 부정적 측면도 있다”고 지적했다.

그러면서 “국내 주식 시장의 투자 여건을 개선하고, 연기금의 국내 투자 활성화 등을 통해 과도한 해외 투자 치우침을 완화할 필요가 있다”고 강조했다.