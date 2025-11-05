[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난달 31일부터 개최된 ‘제45회 전국장애인체육대회’가 사직실내체육관에서 선수단과 시민 등 2000여 명이 모인 가운데 5일 폐회식을 끝으로 6일간의 대장정을 끝마친다고 밝혔다. 이로써 부산에서 개최된 ‘제106회 전국체육대회’와 ‘제45회 전국장애인체육대회’의 13일간 대장정을 모두 마무리한다.

이번 대회에는 전국 17개 시도 선수단 3만8578명, 18개국 재외한인단체선수단 1544명이 참가해 역대 최고를 기록했다.

특히 이번 전국(장애인)체육대회는 ‘글로벌 허브도시, 부산에서 하나되는 대한민국’이라는 대회 비전 아래 모든 참가팀과 시민이 함께 어우러져 화합과 희망, 감동을 선사하며 부산 체육 역사의 또 다른 장을 써 내려갔다.

지난달 17일부터 23일까지 진행된 ‘제106회 전국체육대회’는 52년만에 ‘종합 2위 탈환’이라는 역사적인 기록을 세우며 대회를 마무리했고, 뒤이어 지난달 31일부터 시작한 ‘제45회 전국장애인체육대회’는 24년 만에 부산에서 개최되어 그 의미를 더했다.

또한 이번 대회는 ▷시민, 자원봉사자, 서포터스 등 숨은 주역들의 활약을 통한 지역사회 결집력 강화 ▷부산의 체육 기반 시설(인프라) 개선 ▷부산 방문 선수단 및 관람객들로 인한 경제 활성화 등 지역에 긍정적인 영향을 끼쳤다.

아울러 4000여명의 자원봉사자들은 개폐회식 입퇴장 관리, 경기장 안내, 교통주차 관리 사전 분위기 조성 등 경기장 곳곳을 누비며 훈훈한 미소와 따뜻한 정으로 대회의 원활한 운영을 도왔고, 1만6000여 명의 시민·학생 서포터스들은 경기 관람과 열 띤 응원을 펼치는 등 다방면에서 활약하며 성공적인 대회 개최에 숨은 주역들로 톡톡한 역할을 해냈다.

대회 준비 과정에서 체육 기반 시설을 개선해 부산 시민의 생활체육 활동 기반 증진에 기여하고, 향후 국제 경기개최를 위한 견고한 토대를 마련했다. 대회 기간 중 부산을 방문한 선수단 및 관람객들은 지역 상권에 활력을 불어넣으며, 지역경제 활성화와 유발 효과를 창출해 긍정적인 파급력을 가져왔다.

시는 앞으로도 시민 모두가 스포츠를 통해 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 체육 기반 시설을 확충하고 다양한 스포츠 이벤트를 유치하는 데 최선을 다하겠다는 방침이다.

또 이번 대회의 성공 개최를 기념하고 그 의미를 되새기기 위해 오는12월에는 ‘2025 전국(장애인)체육대회 성공개최 기념 성과보고회’ 및 ‘시민감사 이벤트’를 개최할 예정이며, 이번 대회를 통해 얻은 성과 공유와 대회 하이라이트 영상(사진) 상영 및 향후 체육시설 활용 방안 등도 논의할 계획이다.