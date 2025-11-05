[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 공동주택 분야에서 업계 최초로 인공지능(AI) 헬스케어 챗봇을 적용한 ‘스마트의료 기반 원격건강관리 솔루션’을 구축한다고 5일 밝혔다.

현대건설은 원격의료 솔루션 전문기업 ‘솔닥’과 업무협약을 체결하고 공동주택 입주민을 대상으로 온·오프라인이 연계된 맞춤형 헬스케어 서비스를 공동 개발한다.

양사는 건설사 특성에 최적화된 건강관리 솔루션, AI 챗봇 기반의 맞춤형 건강관리 콘텐츠, 헬스케어 데이터 연계 서비스 모델 등 다양한 신규 서비스를 발굴하기로 했다. 이를 기반으로 ‘마이디에이치’ 앱을 통해 디지털 헬스케어 주거 생태계 구축에 나설 예정이다. 최근 현대건설은 네오리빙(NEO LIVING)이라는 토털 주거솔루션을 론칭해 공간·서비스·기술, 운영서비스가 유기적으로 연결되는 단지환경의 청사진을 제시한 바 있다.

‘스마트의료 기반 원격건강관리 솔루션’은 입주민의 건강 데이터와 라이프스타일를 통합 분석해 AI 챗봇을 통한 개인 맞춤형 건강 상담을 지원한다. 단지 내 설치된 다양한 스마트 기기와 연동한 입주민 맞춤형 건강 리포트도 제공한다.

이번 솔루션은 고령층 입주민이 복잡한 절차 없이도 간편하게 의료 상담과 건강관리 서비스를 이용할 수 있도록 설계됐다. 정기적인 건강 모니터링 결과를 기반으로 의료 상담이 필요한 시점을 자동으로 안내하거나, 솔닥의 원격의료 플랫폼과 연결해 전문의 상담 예약으로 자연스럽게 이어지도록 지원한다.

현대건설 관계자는 “주거 서비스의 핵심이 ‘삶의 질’로 이동함에 따라 이번 협업을 통해 입주민들이 일상 속에서 첨단 맞춤형 건강관리를 경험할 수 있는 새로운 주거 환경을 조성할 계획”이라며 “앞으로도 건설업계의 헬스케어 분야를 선도하며 차별화된 주거 서비스를 통해 ‘라이프테크(Life-Tech) 기업’으로 도약하겠다”고 말했다.