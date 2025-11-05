북한산·우이천·국제클라이밍센터 등 지역 특색 담은 자연 놀이터 직접 그린 그림이 게임으로 연계되는 인터랙티브 미디어 놀이 선보여 12일부터 10일간 시범 운영기간 후 25일 정식 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 오는 25일 ‘서울형 키즈카페 강북구 2호점 송천동점’을 개소한다.

‘서울형 키즈카페’는 영유아와 보호자가 안전하게 이용할 수 있는 실내 놀이공간이다. 구는 저출산 대책의 일환이자, 아동의 놀 권리를 보장하고 신체 발달을 지원하기 위해 ‘서울형 키즈카페 강북구 2호점 송천동점’을 마련했다.

키즈카페 송천동점은 삼양로 220, 반도중앙교회 교육관 1층에 위치하며, 247㎡ 규모로 조성됐다. 이용 정원은 28명으로, 아동이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 1인당 7㎡ 이상 공간을 확보했다.

시설은 북한산, 우이천, 우이천 가족캠핑장, 북한산 국제클라이밍센터 등 강북구의 지역적 특색을 담은 총 4개의 테마 공간으로 구성됐다. 북한산 코스놀이대와 북한산 암벽등반 등으로 꾸며진 ‘오르락내리락 북한산’, 징검다리, 수풀놀이, 낚시놀이 등을 할 수 있는 ‘꾸불꾸불 우이천낚시’, 쿠션놀이, 늑목놀이대를 배치해 캠핑장 신체 및 창의놀이를 할 수 있는 ‘뚝딱뚝딱 캠핑장’, 인터랙티브 미디어 놀이를 할 수 있는 ‘사계절 아뜰리에’ 등이다.

특히, 사계절 아뜰리에에서는 미술놀이뿐 아니라, 아동이 태블릿에 직접 그린 동물이나 자동차 등의 그림이 3D 콘텐츠로 변환되어 대형 스크린에 구현되고, 이를 활용한 인터랙티브 게임까지 즐길 수 있는 미디어 놀이도 마련됐다.

구는 12일부터 22일까지 10일간 시범 운영기간을 거친 후 25일부터 키즈카페를 정식으로 운영할 예정이다.

이용 대상은 서울시에 거주하는 3~7세 아동 및 보호자이며, 시범운영 기간에는 강북구 거주자 또는 관련 기관과 단체 관계자에 한해 이용할 수 있다. 이용료는 회차당 2000원이며, 시범 운영기간에는 무료로 개방된다.

운영 시간은 매주 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지이며 △1회차 오전 9시 30분 △2회차 오후 1시 △3회차 오후 3시 30분 등 총 3회차에 걸쳐 2시간씩 이용할 수 있다. 단, 토요일은 오전 9시 10분부터 오후 5시 50분까지 총 4회차로 운영된다. 평일 1회차는 수요가 많은 어린이집·유치원 등 단체 아동이 주 이용 대상이다.

키즈카페 이용을 희망하는 아동과 보호자는 서울시 우리동네 키움포털 홈페이지에서 예약하면 된다. 자세한 사항은 키즈카페 강북구 2호점 또는 구청 여성가족과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이순희 강북구청장은 “부모와 아동 모두가 쾌적하고 안전하게 이용할 수 있는 실내 놀이공간이 마련되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 아동의 성장과 발달을 지원할 수 있는 놀이 환경을 확대해 아이 키우기 좋은 도시를 만들겠다”고 전했다.