[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 산학협력단이 행정안전부의 ‘MZ세대 공감 자유민주주의 소양교육 사업’에 2년 연속 선정돼 이번달 MZ세대의 가치 성찰과 공동체 의식을 확산하기 위한 ‘자유민(:M)주(:Z)주의 마스터 클래스 시즌2 – 미래를 여는 마스터 클래스, 합(合)’ 행사를 두 차례에 걸쳐 개최한다고 5일 밝혔다.

올해 마스터 클래스는 특히 전년도보다 규모와 내용을 확대해 ▲전국 단위 명사 초청 강연회 ▲MZ세대 대통합 토론회 ▲부스 체험 및 포토존 ▲공연 및 경품 이벤트 등 하루 종일 캠퍼스를 채우는 통합형 페스티벌 형태로 운영된다.

먼저 이날 대구대 경산캠퍼스 본관 스카이라운지(17층)에서는 ‘MZ세대 대통합 토론회’가 열렸다. 이번 행사는 청년 세대가 사회적 가치와 공동체의 의미에 대해 함께 고민하고 의견을 나누는 공론의 장으로 마련됐다.

문형배 전 헌법재판관이 강연자로 나서 “호의가 호의를 부른다”는 주제로 사회 구성원 간의 신뢰와 협력의 중요성에 대해 이야기하고 참여 학생들과의 대화를 통해 성찰의 시간을 가졌다.

이어 본 행사는 오는 18일 대구대 경산캠퍼스 본관 강당 및 사랑광장 일대에서 펼쳐진다. 이날은 MZ세대를 위한 전국 단위 명사 초청 강연회와 다양한 부대 프로그램이 함께 열리는 대규모 융합형 행사로 구성된다.

강연에는 각기 다른 분야에서 활약 중인 두 명의 연사가 참여해 MZ세대에게 삶의 방향성과 동기를 전달할 예정이다.

노희영 식음연구소 대표(전 CJ 브랜드전략 고문)는 ‘브랜드계 미다스의 손’이라는 주제로, 자신만의 가치를 브랜딩하는 방법과 MZ세대의 자립적 삶의 전략을 전한다.

크리에이터 박위(위라클 운영자)는 강연 ‘기적의 삶을 사는 청년’을 통해 회복탄력성과 삶의 주도권, 그리고 사회적 신뢰를 회복하는 이야기를 생생하게 전달할 예정이다.

행사장 한편에는 ‘자유, 책임, 공존’을 주제로 한 북큐레이션 공간도 함께 운영될 예정이며 청년들이 도서를 자유롭게 열람하며 시대적 가치를 성찰하는 시간을 가질 수 있다.

더불어 자유민주주의의 의미를 청년 스스로 정의해보는 ‘독서감상문 ․ 에세이 공모전’도 함께 진행돼 MZ세대의 목소리로 담아낸 다채로운 해석과 메시지가 공유될 예정이다.

이와 더불어 ESG 체험 부스, 포토존, 플리마켓, 푸드트럭, 경품 이벤트 등 다양한 즐길 거리도 마련돼 청년들의 참여 열기를 더한다.

김홍석 대구대 산학협력단장은 “올해 마스터 클래스는 다양한 시각의 강연을 통해 MZ세대가 폭넓은 시각과 깊이 있는 가치관을 형성하고 미래를 주도적으로 설계할 수 있는 통찰을 얻는 시간이 될 것”이라며 “청년들이 이 시대의 진정한 주인으로서 함께 성장해 나가는 시간이 되길 바란다”고 말했다.