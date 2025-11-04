계열사 동반 강세…HLB바이오스텝 상한가

[헤럴드경제=신동윤 기자] 항암 신약 개발기업인 HLB 주가가 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스로부터 약 2000억원 규모의 투자를 유치했다는 소식에 4일 급등했다.

이날 HLB 주가는 전장보다 13.68% 오른 5만3600원에 거래를 마쳤다.

계열사인 HLB생명과학(19.10%), HLB제약(16.34%), HLB테라퓨틱스(13.88%), HLB파나진(6.21%), HLB이노베이션(5.57%)도 동반 강세였다. HLB바이오스텝은 29.98% 오르며 상한가를 기록했다.

전날 HLB그룹은 LMR 파트너스가 회사에 1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 밝혔다.

LMR 파트너스는 미국 달러 기준으로 HLB그룹에 투자하며 HLB에는 1억4000만달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를, HLB생명과학에는 500만달러 규모의 HLB 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다.

HLB그룹은 “간암 신약 재신청과 담관암 신약 허가 신청을 앞두고 해외 자산운용사의 자금이 유입됐다”며 “글로벌 자본과의 협력이 본격화되는 신호탄”이라고 평가했다.