3개 철강도시 단체장 영상회의 개최… “고율 관세 철회 및 K-steel법 제정 시급” 정부·국회에 공동건의문 전달, 산업·고용위기지역 지정도 요구

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 미국과의 관세 협상에서 한국산 철강이 제외되는 사태가 벌어지자, 철강 3대 도시가 긴급 대응에 나섰다.

포항시, 광양시, 당진시는 3일 ‘철강산업 도시 단체장 긴급 영상회의’를 열고 대미 철강 고율 관세 부과에 따른 수출 피해 현황을 공유하고 범정부 차원의 대응 방안을 논의했다.

이날 회의에는 이강덕 포항시장, 김정완 광양 부시장, 황침현 당진 부시장이 참석했다.

이들은 “철강산업은 국가 기간산업이자 제조강국의 근간으로, 포항·광양·당진은 국내 조강 생산의 93%를 차지하는 핵심 거점도시”라며 “철강에 대한 고율 관세는 자동차, 조선 등 연관 산업 전반에 영향을 미칠 중대한 사안”이라고 강조했다.

회의에서는 한국과 미국 간 관세협상이 타결됐음에도 불구하고 한국산 철강에 여전히 50%의 고율관세가 부과되는 현 상황에 깊은 우려가 제기됐다.

세 도시는 ▲대미 관세협상 후속 단계에서 철강 품목에 대한 적극적 외교 협상 추진 ▲광양·당진 지역의 ‘산업위기선제대응지역’ 지정▲포항·광양·당진 지역의 ‘고용위기선제대응지역’ 조기 지정▲철강산업 보호를 위한 ‘K-steel법’ 조속 제정▲‘철강산업 고도화 종합대책’의 실효성 강화 및 지역 맞춤형 추진▲국가 온실가스 감축목표(NDC) 4차 배출권 허용총량 완화등을 정부와 국회에 대응을 공식 건의하기로 했다.

세 도시는 또 “정부의 막대한 보조금을 받는 중국 철강기업들과 경쟁하려면, 고율 관세 부담을 상쇄할 만큼의 실질적 지원책이 필요하다”며 “K-steel법에는 반드시 이에 상응하는 지원조항이 포함돼야 한다”고 입을 모았다.

이어 “산업통상자원부의 대미 관세협상 TF에 지자체와 기업의 참여를 확대하고, 국회·정부·산업계가 모두 참여하는 논의의 장을 조속히 마련해야 한다”며 “전 국민적 공감대 속에 정부의 적극적인 지원을 끌어내겠다”고 덧붙였다.

한편, 포항·광양·당진 3개 도시는 지난 2월 미국이 철강에 25% 관세를 부과했을 당시에도 긴급 영상회의를 열고 공동건의문을 발표한 바 있다.

이번에 관세율이 50%로 상향되고 협상 대상에서 철강이 제외되면서 국내 철강산업의 위기감은 한층 고조되고 있다. 세 도시는 앞으로도 정부·국회·산업계와의 협력 네트워크를 강화해 철강산업 경쟁력 제고를 위한 공동 대응에 나설 계획이다.