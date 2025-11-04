온라인 신청·맞춤 안내·모바일 서비스까지 ‘원스톱 지원’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 결혼·임신·출산 관련 각종 지원 정책을 한곳에서 확인하고 온라인으로 신청할 수 있는 ‘저출생 지원 정책 포털’을 구축, 11월 6일부터 본격 서비스를 시작한다고 4일 밝혔다.

이번 포털은 군민이 필요한 정책을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 앞서 군은 지난 4월부터 설문조사와 의견 수렴을 거쳐 이용자 중심의 시스템으로 설계했다.

그동안 결혼·임신·출산 관련 지원 정보가 여러 기관과 부서에 흩어져 있어 신청 절차를 파악하기 어려웠으나, 새 포털은 ‘결혼→임신→출산’ 등 생애 단계별로 지원 정책을 체계화해 한곳에서 맞춤형 정보를 검색할 수 있도록 했다.

또한 온라인 신청이 가능한 사업의 경우 접수부터 승인까지 단계별 알림 서비스를 제공, 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있다.

주요 서비스는 ▲모바일 최적화 ▲본인 인증을 통한 안전한 신청 ▲정부 전자 증명서 기반의 비대면 서류 제출 ▲개인 맞춤형 정책 알림 ▲GIS 지도를 통한 돌봄·복지시설 위치 안내 등이다.

군은 이번 포털에 온라인 즉시 제출 8건, 운영 중인 정책 사이트 연계 31건, 오프라인 방문 신청 29건, 정부 정책 알림 서비스 20건 등 총 88개 정책 정보를 탑재할 계획이다.

김주수 군수는 “저출생 문제는 단순히 출산을 장려하는 차원을 넘어 군민의 생활 전반을 안전하고 편리하게 만드는 일과 직결된 과제”라며 “군민들이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 지속해서 서비스를 보완해 나가겠다”고 밝혔다.