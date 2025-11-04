하나카드·하나투어와 ‘액티브 시니어 지원 업무협약’

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행이 하나카드, 하나투어와 손잡고 ‘액티브 시니어(활동적 장년층)’ 고객에게 금융과 여행을 결합한 ‘통합 라이프(생애) 서비스’를 제공한다.

하나은행은 을지로 하나은행 본점에서 하나카드, 하나투어와 함께 ‘액티브 시니어 지원을 위한 업무협약’을 맺었다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 하나은행의 금융 전문성과 하나카드의 결제 플랫폼 역량, 하나투어의 여행 콘텐츠 기획력을 결합해 액티브 시니어 고객을 위한 금융과 여행의 통합 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

하나은행은 이번 협약이 시니어 고객에게 금융과 여행, 결제 서비스 혜택을 통합 제공하는 첫 사례라고 강조했다. 이를 통해 ▷하나은행 하나더넥스트 라운지 내 여행관련 세미나 정례화 ▷시니어 맞춤형 하나투어 여행 패키지 운영 ▷여행상품 하나카드 결제 시 청구 할인·적립 등 혜택 제공 ▷공동 온오프라인 마케팅 및 액티브 시니어 대상 캠페인 전개 등 다양한 협력 프로그램을 차례로 시행한다.

특히, 하나은행은 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’의 은퇴설계, 상속·증여 등 금융 관련 전문 솔루션을 제공한다.

김진우 하나은행 중앙영업그룹장은 “다양한 여가 활동을 즐기는 액티브 시니어 고객들에게 금융과 여행의 통합 라이프 서비스와 맞춤형 결제 혜택을 드리기 위해 하나은행과 하나카드, 하나투어가 힘을 합쳤다”며 “보다 풍요롭고 편리한 시니어 라이프 지원을 위해 이종산업과 융합형 협력 모델을 지속적으로 확장하겠다”고 말했다.