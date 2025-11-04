보혐엉업익 369억, 투자영업익 흑자 전환 전분기보다 12.1%P 오른 킥스, CSM 2.2조

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험이 올해 3분기 누적 당기순이익 990억원을 기록하며 지난해 같은 기간보다 42% 증가한 실적을 거뒀다고 4일 밝혔다.

3분기 누적 영업이익은 1293억원으로 지난해 같은 기간(892억원)보다 45% 늘었다. 투자영업 부문에서도 924억원의 이익을 내며, 지난해 같은 기간 109억원 적자에서 흑자 전환에 성공했다.

보험영업이익은 369억원으로 장기보장성보험을 중심으로 안정적인 수준을 유지했다. 1분기에 ‘도달 나이별 손해율 가정’ 등 제도 변화로 112억원의 영업손실을 기록했으나, 2·3분기 연속 안정적인 성과를 내며 회복세를 보였다.

투자영업이익 개선 관련 회사 측은 지난 2019년 대주주 변경 이후 지속해 온 체질 개선 노력의 결실로 ▷수익증권 선제 매각 ▷채권 등 안전자산 확보 ▷요구자본 감소 등 투자 자산 재조정을 꾸준히 추진해 왔다고 설명했다.

특히 재무건전성 지표도 개선됐다. 핵심 건전성 지표로 꼽히는 지급여력(K-ICS·킥스) 비율은 지난 9월 말 기준으로 141.6%를 기록해, 상반기 말(129.5%)과 비교해 12.1%포인트 급등했다. 이로써 금융당국 권고 수준인 130%를 웃돌았다. 지속적인 보험계약마진(CSM) 성장에 기반한 안정적인 보험영업이익과 재조정을 통한 투자영업이익이 제고된 영향으로 풀이된다.

주력 상품인 장기보장성보험의 3분기 누적 원수보험료는 1조8853억원으로, 1년 전보다 6.1% 증가했다. 전체 원수보험료에서 차지하는 비중은 88.4%에 달했다. 미래 보험영업이익의 원천이 되는 CSM은 2조2680억원을 기록했다. 3분기까지 유입된 신계약 CSM은 3147억원이며, 이 중 3분기에만 1012억원이 유입됐다.

롯데손보 관계자는 “내재가치 중심 경영을 통해 안정적인 이익 창출과 미래 가치 확보를 이어가고 있다”며 “체질 개선으로 킥스를 포함한 경영지표가 지속해서 개선되고 있다”고 말했다.