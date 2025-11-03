하렉스·스노마드 인수의향에도 ‘딜 종결성’ 불신 여전…인가 전 신뢰회복 총력

[헤럴드경제=노아름 기자] 인수 후보자의 자금력에 의문 부호가 붙는 가운데 홈플러스가 법원 인가 전까지 영업 신뢰를 지켜내기 위한 ‘버티기 경영’에 나섰다.

일부 기업이 인수의향서(LOI) 접수하며 홈플러스 경영권에 관심을 표했으나, 자금력과 시너지를 갖춘 확실한 인수 주체로 평가받기엔 부족하다는 분석이 따른다. 이 가운데 홈플러스는 영업 기반을 지키기 위한 조치를 취하는 모습이다.

3일 관련업계에 따르면 홈플러스 관리인은 지난달 31일 홈플러스 회생채권 조기변제 허가 신청서를 회생법원에 제출했다. 아울러 이달 3일에는 홈플러스 임대차계약에 대한 변경합의서 체결 허가 신청서 또한 회생법원에 제출했다.

지난달 말 들어서는 IT통합 유지보수 아웃소싱 계약 체결 및 지급 허가를 신청하는 등 영업 기반을 다지는 행보가 잇따르고 있다.

이는 협력업체와 거래처 일부에 조기 지급 의사를 표현하는 한편 점포 운영 등 구조조정 관련 후속조치를 이어가는 움직임으로 풀이된다. 법원에 홈플러스 운영이 지속가능함을 표현하기 위한 행보라는 진단이 나오는 배경이다.

업계 일각에서는 이러한 움직임를 오는 26일 예정된 본입찰과 향후 회생계획 인가를 염두에 둔 것으로 바라보기도 한다. 매각 절차가 장기화되는 상황에서도 회사 운영의 지속성을 입증하고, 향후 회생계획 인가 과정에서 유리한 입지를 확보하려는 전략으로 풀이된다는 설명이 뒤따른다.

다시 말해 시장이 홈플러스 경영진 등에 대한 신뢰 가능성에 의문을 표하는 상황에서 사태 해결 관련 최소한의 의지를 보여주고 있다는 의미다.

하지만 시장의 시선은 여전히 냉담하다. 인공지능(AI) 핀테크 기업 하렉스인포텍과 부동산 임대·개발업체 스노마드 등 인수 후보들의 자금 조달 능력과 사업 시너지가 불투명한 가운데, 홈플러스의 영업 개선 노력만으로 회사를 되살리기엔 한계가 있다는 지적도 있다.

때문에 본입찰이 예정된 이달 말까지 불과 한 달여 남짓한 기간 홈플러스 및 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 얼마나 진정성 있는 행보를 보여주는지 여부가 이번 딜의 향방을 가를 것이란 전망이 나온다.