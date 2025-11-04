브랜드 진정성 강화 및 소비자 신뢰 확보 나서...고대 곡물 카무트® 브랜드 밀 독점 수입 및 유통권 확보

곡물 유통 전문 기업 주식회사 콘텐츠캐리어(대표 박혜용)가 카무트® 브랜드 밀(KAMUT® brand wheat)의 진정성과 가치를 보호하고 소비자 신뢰를 높이기 위한 브랜드 캠페인을 본격 전개한다.

이번 캠페인은 건강과 웰빙 식품 시장에서 주목받고 있는 ‘카무트® 브랜드 밀’을 소비자가 일반 호라산 밀과 명확히 구분할 수 있도록 인식을 강화하는 것을 목적을 두고 있다.

콘텐츠캐리어 측은 “최근 카무트® 브랜드 밀이 인기를 얻으며 다양한 제품이 출시되고 있으나, 일부 제품은 상표권자의 정식 승인을 받지 않은 상태에서 일반 호라산밀을 카무트® 브랜드 밀 제품으로 둔갑하여 판매하는 사례가 발생하고 있다.”며, “콘텐츠캐리어는 이러한 시장 혼선을 바로잡고 정품 카무트® 브랜드 밀의 브랜드 신뢰성과 진정성을 알리기 위한 소비자 인식 개선 활동을 강화하고 있다.”고 전했다.

콘텐츠캐리어는 카무트® 브랜드 밀의 상표권자인 KAMUT Enterprises Europe bv.(KEE) 및 유럽·아시아· 오세아니아 공급사인 Ostara nv.와의 정식 계약을 통해 2025년 2분기부터 한국 내 독점 수입 및 유통권을 확보했다고 밝혔다.

이를 기반으로 콘텐츠캐리어는 ▲공식 인증을 받은 카무트® 브랜드 밀 원료곡의 국내 유통 ▲브랜드, 상표권 관리 및 무단 사용 방지 ▲온라인 공식 유통 채널 운영(11월 중순부터 운영 예정) ▲OEM·ODM 제품 개발 등 브랜드 가치 보호와 시장 확산을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

카무트® 브랜드 밀은 세계 여러 나라에서 고대 곡물로 주목받고 있으며, 높은 영양성분과 소화 용이성으로 웰니스·프리미엄 식품 시장에서 폭넓은 인기를 얻고 있는 프리미엄 곡물이다.

콘텐츠캐리어는 이번 독점 공급을 계기로 국내 대형 유통업체 및 식품 브랜드와 협력해 즉석밥, 파스타, 베이커리, 음료 등 다양한 가공 제품 개발을 추진하고, 전국 단위 카무트® 브랜드 밀 홍보 캠페인 및 KEE, Ostara nv와 함께 법률적으로 브랜드, 상표권 보호 활동도 병행할 계획이다.

콘텐츠캐리어 박혜용 대표는 “카무트® 브랜드 밀은 일반 호라산밀과는 명확히 구분되는 진정성, 순수성, 확실성을 보장한 고품질 프리미엄 곡물로, 글로벌 본사에서 품종·생산지·생산 과정·품질 기준 등을 인증 받은 제품에만 사용할 수 있다”며, “이번 캠페인을 통해 소비자들이 브랜드를 직접 확인해 진짜 카무트® 브랜드 밀을 선택할 수 있도록 시장의 투명성과 신뢰를 한층 높일 것”이라고 강조했다.