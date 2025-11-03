커넥티드 서비스 통한 스마트한 차량 관리로 운영 효율과 가동시간 향상 기대

세계적인 프리미엄 상용차 브랜드 스카니아의 한국법인 스카니아코리아그룹이 2026년형 ‘스카니아 슈퍼’ 모델을 3일 선보이고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다.

이번에 선보이는 2026년형 스카니아 슈퍼는 기존 모델 대비 안전성, 주행성, 운전자 편의성을 전방위적으로 강화한 것이 특징이다. 카메라와 레이더 센서를 기반으로 한 차선 이탈 방지 시스템(LDW), 사각지대 경고 시스템 등 기존에 기본 탑재됐던 기능 외에도 차선 변경 경고 장치(LCP), 능동형 조향 기능을 갖춘 차선 이탈 방지 장치 등 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 카고 모델까지 확대 적용된다.

또한 업그레이드된 비상 자동 제동 장치(AEB)와 보행자 충돌 방지 경고 시스템이 새롭게 추가돼 차량뿐 아니라 보행자 및 자전거 등 도로 이용자까지 보호할 수 있는 한층 진보된 안전 기능을 구현했다. 더불어 운전자 주의 경고 시스템도 새로 적용됐다. 이 시스템은 운전자의 주행 패턴과 차량 상태를 지속적으로 모니터링해 졸음운전이나 주의력 저하를 감지하면 시각ㆍ청각 경고를 제공, 사고 위험을 사전에 예방한다.

주행성과 운전자 편의도 한층 개선됐다. 기존 최상위 770마력 트랙터 모델에만 적용되던 전자식 선블라인드가 S캡 전 트림으로 확대됐으며, 전자식 스티어링 시스템(EAS)도 전 차종으로 확대 적용돼 조향 반응성과 주행 안정성을 한층 높였다. 또한 하이패스 일체형 디지털 타코그래프(운행기록계)가 트랙터 및 카고 전 차종에 기본 적용돼 운전자의 편의성과 효율적인 운행 관리가 가능해졌다.

‘스카니아 슈퍼’는 지속가능성을 핵심 가치로 두고 스카니아가 약 2조 9,000억 원 규모의 투자와 연구개발을 통해 완성한 13리터 엔진을 탑재한 모델이다. 이전 모델 대비 ‘8% 연비 향상’이라는 압도적인 연비 효율성을 기반으로 2023년 한국 시장에 첫 선보인 이후 꾸준히 좋은 평가를 받고 있다. 또한 지난해 선보인 차세대 디지털 대시보드인 ‘스마트 대시(Smart Dash)’도 애플 카플레이 지원 기능 등이 업데이트돼 탑재될 예정이다. 스마트 대시는 풀 디지털화된 12.3인치의 운전자 계기판과 중앙에 위치한 12.9인치 HD 인포메이션 디스플레이를 통해 효율적인 운행정보를 제공하는 등 보다 편리하고 향상된 주행 경험을 지원한다.

서비스 솔루션 상품도 2026년형 모델 출시와 함께 한층 다양화된다. 비용과 연비 효율, 가동률을 극대화하는 케어5, 에콜루션, 에코케어 외에도 차세대 커넥티드 기술을 기반으로 차량 관리 기능을 강화한 컨트롤 패키지와 차량 상태 모니터링을 통해 선제적 진단을 지원하는 가디언 서비스가 2026년도에 새롭게 추가될 예정이다. 이를 통해 스카니아는 더욱 스마트하고 연결성이 강화된 서비스 경험을 제공함으로써 고객의 운영 효율과 차량 가동시간을 한층 높일 것으로 기대하고 있다.

스카니아코리아그룹 에카테리나 에르몰렌코바 대표는 “2026년형 스카니아 슈퍼는 첨단 기술을 통해 운전자 뿐만 아니라 도로 위 모든 이용자를 보호하고, 더 나은 주행 경험을 제공하도록 업그레이드됐다”며 “또한 차량 성능을 최적화하고 운송 효율성을 극대화하는 다양한 서비스 솔루션을 차량과 함께 제공해 고객의 비즈니스 경쟁력과 지속가능한 운송의 미래를 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다.