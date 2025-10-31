제8회 회계의 날 기념식 개최…회계 투명성 제고 기여자 포상 이억원 “회계업계는 투명성 담보 최전선 전문가” 감사인 선임·지정 방식 손질…품질 낮으면 제재 강화 ‘감사품질 중심’ 전환 선언…세부안 연내 발표

[헤럴드경제=노아름 기자] 금융위원회가 법정기념일인 ‘회계의 날’ 기념식을 열고, 회계투명성 제고에 기여한 유공자들에게 포상을 수여했다. 같은 날 이억원 금융위원장은 ‘회계업계 간담회’를 열고 정부가 추진 중인 ‘주요 회계정책 추진방향’을 공유하고 의견을 청취했다.

금융위는 서울 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터에서 ‘제8회 회계의 날 기념식’을 31일 개최했다. 이 날 기념식에는 이 금융위원장을 비롯해 박민우 증권선물위원회 상임위원,유동수·박찬대·조정훈·최은석 국회의원, 최운열 한국공인회계사회 회장 등이 참석했다.

이 금융위원장은 기념사를 통해 “회계와 외부감사 제도는 금융과 경제의 신뢰성과 투명성을 지탱하는 핵심 인프라”라면서 “회계업계는 회계 투명성을 담보하는 최전선의 전문가로서 신뢰할만한 회계정보가 생산될 수 있도록 최선을 다해 주길 당부한다”고 말했다.

이 날 기념식에서는 회계투명성 제고에 기여한 유공자들에게 ▷훈장(1점) ▷포장(1점) ▷대통령 표창(3점) ▷국무총리표창(4점) 등 82점의 포상이 수여됐다.

정부포상 대상은 주인기 연세대학교 명예교수(황조 근정훈장) 등이 수상했다. 이외에 김우현 SK하이닉스 부사장은 산업포장을, 최종만 신한회계법인 대표 등은 대통령 표창을 받았다.

김은순 금융감독원 국장 등은 국무총리 표창을 받았으며, 금융위원장 표창은 17명에게 각각 수여됐다. 그 외에 국회의장 공로장(1명), 경제부총리 표창(15명), 감사원장 표창(4명), 행정안전부 장관 표창(4명), 국세청장 표창(20명), 금융감독원장 표창(12명) 등이 수여되어 총 82점의 포상·표창이 수여됐다.

한편 이날 이 금융위원장은 서울 여의도 메리어트호텔에서 윤정숙 금융감독원 전문심의위원과 최운열 한국공인회계사회장 및 회계법인 대표 등 회계업계 관계자들과 오찬 간담회를 가졌다. 간담회에서는 정부가 추진 중인 ‘주요 회계정책 추진방향’을 공유하고, 회계업계로부터 제도개선 및 감독정책과 관련한 건의사항을 수렴했다.

금융위는 올 초 업무계획에 ‘회계투명성을 위한 감사품질 제고 추진’을 포함하고, 그간 금감원·한공회·회계업계·기업계·학계와 함께 태스크포스(TF)를 구성해 논의해왔다.

이에 따라 앞으로는 감사인 선임·지정 방식을 감사품질 위주로 개선하는 한편 감사품질이 낮아 회계투명성이 저해될 우려가 있는 감사인이나 회사에 대해서는 심사·감리, 제재, 감사인 지정 등 페널티를 부과하여 감사품질 제고를 적극 유도할 계획이다.

구체적으로 살펴보면 감사인 선임은 감사보수보다 감사품질에 입각하여 객관적·독립적으로 평가될 수 있도록 유도한다. 감사인 지정방식은 감사인별 품질평가 결과 반영비중을 대폭 높여 현재 ‘인력·규모’ 위주에서 ‘감사품질’ 중심으로 재편할 예정이다.

감사인에 대해서는 합리적 사유 없이 감사시간을 과소투입하는 등 감사품질이 저해될 우려가 있는 경우 감사인감리 실시를 검토하는 등 관리·감독을 대폭 강화한다. 외부감사법상 등록요건 유지의무 위반 등 감사품질 관리가 부실한 회계법인에 대해서도 제재를 실효성 있게 강화할 계획이다.

회사에 대해서도 합리적 사유 없이 감사시간이 과소투입되는 등 회계부정 우려가 있는 경우 검토를 거쳐 ‘금감원 재무제표 심사’ 및 ‘감사인 지정’ 등의 조치를 부과할 계획이다. 구체적인 방안에 대해서는 현재 운영중인 TF에서 세부안을 마련하고, 회계업계, 기업계, 학계 등의 의견을 충분히 수렴하여 올해 발표할 예정이다.

최 한국공인회계사회장은 “회계투명성 제고를 위한 회계개혁이 흔들림없이 지속될 수 있도록 정부의 정책 추진을 적극 지원하겠다”면서도 “전문자격사인 공인회계사가 자본시장에서 제 역할을 다 할 수 있도록 공인회계사 수급정책을 세심하게 살펴달라”고 요청했다.

그는 이어 “사회 전반의 회계투명성 제고를 위해 영리·비영리부문을 아우르는‘회계기본법’ 제정이 필요한 만큼 이에 대한 정부 차원의 적극적 지원이 필요하다”고 말했다.

정부는 자본시장 신뢰 제고를 위한 회계투명성 확보에 역점을 두고, 회계·감사품질 제고 및 회계부정 엄단을 위한 다양한 정책을 검토·마련해 나갈 계획이라고 밝혔다.