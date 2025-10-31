‘팬덤-음원’ 플랫폼 결합 시너지 강화…SK스퀘어는 2대주주로 “음악산업 아우르는 서비스로 글로벌 1위 도약” 포부

[헤럴드경제=노아름 기자] 음악 플랫폼 ‘플로(FLO)’ 운영사 드림어스컴퍼니는 글로벌 팬덤 기업 비마이프렌즈로 최대주주가 변경됐다고 31일 밝혔다.

기존 최대주주였던 SK스퀘어는 2대주주로서 전략적 협업을 지속할 예정이다.

비마이프렌즈는 SK스퀘어를 비롯해 신한벤처투자, SM엔터테인먼트가 보유한 드림어스컴퍼니 지분을 총 550억원에 인수해 경영권을 확보한다.

거래 뒤 드림어스컴퍼니의 지분 구조는 비마이프렌즈 31.3%, SK스퀘어 22.2%, 신한벤처투자 9.9%, SM엔터테인먼트 7.1% 등으로 재편된다.

앞서 SK스퀘어는 드림어스컴퍼니의 경영권 매각 관련 경쟁 입찰을 거쳐 비마이프렌즈를 최종 매수후보자로 선정한 바 있다.

비마이프렌즈는 팬덤 플랫폼 ‘비스테이지(b.stage)’를 운영하고 있다. 비스테이지는 아티스트나 크리에이터가 팬덤 커뮤니티를 직접 운영하고 팬들과 소통하면서 수익을 낼 수 있게 해주는 서비스형 소프트웨어(SaaS)다.

비마이프렌즈는 최근 세계적 열풍이 불고 있는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 공식 멤버십 서비스를 시작하며 글로벌 지식재산권(IP) 확보에도 성공했다. 지난 9월엔 월 기준 손익분기점(BEP)을 넘어섰으며, 내년부터 IP 관련 매출 확대가 예상돼 실적이 더욱 개선될 전망이다.

특히 비마이프렌즈는 이번 인수 과정에서 미국 실리콘밸리 기반 글로벌 벤처캐피털인 굿워터캐피털로부터 약 210억원의 투자를 유치하기도 했다.

이번 인수로 비마이프렌즈의 비스테이지에 드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 ‘플로(FLO)’가 더해져 양사의 사업 시너지가 극대화될 것으로 예상된다. 플로에 비스테이지의 메시지 기능, 라이브 방송 서비스 등을 이식해 플로를 팬덤 사업의 핵심 축으로 운영할 예정이다.

또 드림어스컴퍼니가 보유한 유통·제작·공연 등의 음악 인프라와 비마이프렌즈의 다양한 IP를 연계해 고객층을 확대한다는 계획이다. 양사는 향후 음원 청취부터 아티스트와의 소통, 커머스(굿즈 등), 온·오프라인 공연에 이르기까지 음악 산업의 전 생태계를 포괄하는 서비스를 구축할 예정이다. 이를 통해 글로벌 팬덤 시장 1위 사업자로 도약하겠다는 목표다.

서우석 비마이프렌즈 대표는 “드림어스 인수는 이러한 비전을 음악 산업으로 확장해, 드림어스를 글로벌 음악 팬덤의 새로운 패러다임을 선도하는 기업으로 성장시키려는 전략적 결정”이라며 “양사의 결합은 팬과 아티스트의 관계를 혁신하고, 세계 시장에서 전례 없는 음악 팬덤 경험을 창출하는 게임 체인저가 될 것”이라고 말했다.

SK스퀘어는 “앞으로도 드림어스컴퍼니의 2대주주로서 드림어스컴퍼니의 성장을 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.