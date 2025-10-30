안규백 “유관 부서 유기적 협력 체계 구축해 만전 준비” 강동길 “(우라늄)농축 20% 이하, 北 SLBM 대응 전력”

[헤럴드경제=전현건 기자] 강동길 해군참모총장은 핵추진 잠수함으로 건조될 것으로 추정되는 ‘장보고-Ⅲ 배치-Ⅲ’ 건조에 10년 이상 소요될 것으로 예상했다.

강 총장은 30일 국회에서 열린 국회 국방위원회 종합국감에 출석해 ‘장보고-Ⅲ 배치-Ⅲ 건조가 언제 시작되냐’는 유용원 국민의힘 의원 질의에 “착수 시기는 결정되지 않았다”며 이같이 답했다.

그는 “결정이 난다면 10여년 정도 소요되기 때문에 결정하더라도 (건조 완료 시기는) 2030년대 중반 이후가 될 것”이라고 말했다.

강 총장은 건조가 추진될 핵추진 잠수함 크기에 대해 “5000톤 이상이 될 것“이라고 전망했다.

또 핵잠수함 연료와 관련해선 “평화적으로 사용할 수 있는 수준으로 보면 (우라늄) 농축 정도가 20% 이하 정도로 보면 될 것”이라고 부연했다.

아울러 “디젤 잠수함은 속도에 한계가 있고 원자력 추진 잠수함은 지속적으로 빠른 속도를 낼 수 있는 장점이 있다”며 “북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 잠수함에 바로 대응할 수 있는 전력으로 다양한 해양 위협을 억제하는 효과가 있다”고 강조했다.

강 총장은 ‘필리조선소에는 잠수함 건조에 필요한 시설이 없어 이를 만들려면 시간이 오래 걸리지 않냐’는 질의에 “많이 걸리는 것이 사실”이라고 말했다.

안규백 국방부 장관은 핵추진 잠수함 도입 규모와 관련한 질문에 “해군과 협의해야 하겠지만 4척 이상은 있어야 하지 않을까 싶다”고 답했다.

안 장관은 방한 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 한국의 핵추진 잠수함이 미국 필라델피아 조선소(필리조선소)에서 건조될 것이라는 언급에 대해 “이 문제에 대해서는 한미 간 추가적인 논의를 반드시 해야 할 것으로 생각한다”고 말했다.

그는 ‘핵추진 잠수함과 소형 원자로는 국내에서 생산하고, 연료인 농축 우라늄을 미국 측에서 공급받는다는 계획이지 않았냐’는 질의에 “그렇다”고 답변했다.

‘필리조선소에서 건조되면 한국의 핵추진 잠수함이 미국의 (기술지원을 받아) 로스엔젤레스급(6900톤급)이나 버지니아급(7800톤급)으로 건조되느냐’는 질의엔 “오늘 새벽 나온 안건이기 때문에 파악해봐야겠다”고 답했다.

안 장관은 핵추진 잠수함을 총리실 직속 국책사업으로 추진할 필요가 있다는 물음에 대해 “맞다”며 “유관 부서와 유기적인 협력 체계를 구축해서 손색이 없도록 만전의 준비를 하겠다”고 말했다.

군 당국은 핵추진 잠수함 건조를 준비하기 위해 사업단을 구성해 조선소 등에 대한 실사를 진행해온 것으로 알려졌다.