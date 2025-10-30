車 관세 25→15% 인하…반도체는 대만과 동등 대우 대미 현금 투자 연 200억달러로 제한…조선 협력 1500억달러 구성 환율·유동성 불확실성 해소 기대…증권가 “밸류에이션 정상화 계기” 세부 이행·입법 절차, 미중 교역 변수는 주시해야 할 필요

[헤럴드경제=김유진 기자] 한국과 미국이 관세 협상을 최종 타결하면서 수출 주력 산업의 부담이 완화되고 금융시장 불확실성도 소거되는 분위기다. 특히 자동차 관세가 기존 25%에서 15%로 낮아지고 대미 현금 투자 상한이 연 200억달러로 정해져 환율·유동성 리스크 완화시 수혜 업종이 부각되고 있다. 증권가는 정책 불확실성 해소가 국내 증시 밸류에이션 정상화로 이어질 수 있다고 보고 있다.

30일 한미 협상 결과에 따르면 한국은 미국에 3500억달러 투자 계획을 유지하되, 2000억달러는 장기 분할 투자(연 200억달러 상한) 방식으로 조정하고 나머지 1500억달러는 조선 협력 프로젝트로 충당한다. 자동차·부품 관세는 15%로 낮아지고 반도체는 대만과 동등한 대우를 받는다. 의약품·목재 등에 대해 최혜국 대우가 적용된다.

증권 업계는 이번 결정이 한국 제조업의 수출 모멘텀 보완 효과로 이어질 것으로 보고 있다. 이은택 KB증권 연구원은 “관세율 인하로 내년 수출 충격이 약 30% 완화될 것”이라며 “현금 투자 상한 설정으로 달러/원 불확실성이 줄었다”고 분석했다.

특히 자동차·조선 산업의 체감 효과가 클 것으로 관측된다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 수출 믹스 개선 기대를 제시하며 “현대차·기아, 조선사 대상 고마진 도료 수요 확대가 예상된다”고 판단했다.

환율 측면에서도 완화 시그널이 제기된다. 임혜윤 한화투자증권 연구원은 “관세는 주요국 대비 불리하지 않게 됐다”며 “현금 투자 부담도 예상보다 완화됐다”고 평가했다. 박상현 iM증권 연구원도 “달러 유동성 유출 부담이 줄어 환율 안정에 기여할 것”이라며 “노딜 우려 속 관세 타결은 서프라이즈였다”고 설명했다.

채권시장 역시 긍정 반응이 기대된다. 안재균 한국투자증권 연구원은 “연간 200억달러 상한은 한국이 원하던 결과에 가깝다”며 “국고채 순매수 회복이 기대된다”고 밝혔다.

다만 세부 입법·국회 비준 과정이 남아 있어 향후 정책 변수는 모니터링이 필요하다는 의견도 나왔다. 정해창 대신증권 연구원은 “한국이 일본과 동등한 관세 대우를 확보했다”면서도 “세부 조항 공개 전까지 변수도 있다”고 진단했다.

업계에서는 조선·방산·첨단 제조 분야에서 미국 내 공급망 참여 기회가 확대될 수 있다는 기대도 나온다. 특히 핵잠 연료 및 조선 금융 협력 논의가 병행되면서 대형 프로젝트 수주 가능성이 거론된다.

단, 수출 가격 정상화 과정에서 단기 비용 조정이 발생할 수 있고, 미중 간 교역 변수가 남아 있다는 점은 부담 요인이다. 정책 이벤트 이후 시장이 펀더멘털 확인 구간으로 진입할 것이라는 시각도 제기된다.