내란 특검 추경호 소환에 긴급 의총 국힘 “야당 말살·정치 보복 책동” “우원식·김민석은 왜 수사 않나”

[헤럴드경제=김해솔·김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 30일 “지금 국민이 바라는 것은 특검에 대한 특검이고, 진작 해산됐어야 할 정당은 더불어민주당”이라며 “지금 국민의 명령은 이재명 대통령이 다시 법정에 서는 것”이라고 주장했다.

장 대표는 이날 오전 서울 서초구 서울고등검찰청 인근에서 열린 긴급 현장 의원총회에서 “법관들의 양심에 다시 한번 호소한다. 사법부를 지키려면, 대한민국을 지키려면 지금 즉시 이 대통령에 대한 5개 재판을 속개하기를 바란다”며 이같이 말했다.

내란 특검(특별검사 조은석)은 이날 ‘국회 계엄 해제 방해’ 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원(전 원내대표)을 소환 조사할 예정이다. 특검은 지난해 12월 4일 국회의 계엄 해제 결의안 표결 당시 원내대표였던 추 의원 등 국민의힘 지도부가 의원총회 장소를 여러 차례 변경함으로써 고의로 표결을 방해했는지 여부를 들여다보고 있다. 추 의원은 본인을 포함한 국민의힘 의원 모두 사전에 계엄을 알지 못했고, 의원총회 장소 변경은 당시 국회 출입 통제 등 이유로 불가피했다는 입장이다.

장 대표는 “국회의원의 표결권은 국회의원 각자에게 부여된, 헌법이 부여한 가장 고유한 권한”이라며 “그것을 사후적으로, 사법적으로 재단하는 것은 가능하지 않다”고 말했다.

송언석 원내대표는 “특검의 추 의원 수사는 개인에 대한 수사가 아니다. 원내 2당인 국민의힘을 내란 세력으로 엮어 말살하겠다는 시도”라며 “대한민국에서 야당의 존재를 지워 버리겠다는 무도한 책동”이라고 강조했다.

그러면서 “특검과 경찰, 두 마리 맹견을 내세워 야당 말살과 정치 보복에 혈안이 된 이재명 정권은 독재 정권”이라고 주장했다.

국회 법제사법위원회 위원인 주진우 의원은 “오히려 이 대통령(당시 민주당 대표)의 표결을 돕기 위해, 이 대통령이 국회 본회의장에 들어올 때까지 시간을 벌기 위해 의결 정족수 150석을 훌쩍 넘긴 시간에도 질질 끈 것은 우원식 국회의장 아닌가”라며 “우 의장부터 수사해야 한다”고 말했다.

그러면서 “국회를 지역구로 둔 김민석 국무총리는 표결에 참여했나. 지척, 10분도 안 되는 곳에 있으면서 투표를 안 했는데 이건 왜 수사 안 하나”라고 덧붙였다.