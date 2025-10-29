입국 1시간 가량 늦어지면서 모든 일정 지연 한미 정상회담도 1시간 뒤로 밀려

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 한미 정상회담 직후 예정됐던 한미일 외교장관 회담이 무산된 것으로 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 예정된 방한 시간보다 늦게 도착하면서 일정이 줄줄이 밀렸기 때문이라는 평가가 나온다.

29일 외교부에 따르면 이날 한미 정상회담 직후 비공개로 진행될 예정이었던 한미일 외교장관 회담이 취소됐다.

조현 외교부 장관과 미일 정상 수행차 방한한 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 당초 이날 오후 한미정상회담이 끝나고 3국 외교장관회의를 열기로 계획했지만 만나지 못했다.

3국 외교장관회의는 지난달 말 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 고위급 회기 계기에 열린 지 약 한 달 만에 다시 열릴 예정이었다.

이번에 한미일 정상회의가 열리지 않을 것으로 예상되는 상황에서 3국 외교장관이라도 모여 협력 의지를 다질 수 있는 기회였지만 미뤄지게 됐다.

트럼프 대통령은 애초 이날 오전 10시 반께 한국에 도착할 예정이었으나 도쿄에서 계획보다 1시간가량 늦게 출발하면서 한국 입국 시간도 지연됐다.

이에 따라 경주에 도착하는대로 할 예정이었던 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋’ 특별연설과 한미정상회담 일정도 1시간씩 미뤄졌다. 한미정상회담 뒤엔 저녁부터 한미 정상과 타국 정상과 함께하는 리더스 만찬이 예정돼있다.