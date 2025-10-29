29일 APEC CEO 서밋 강연 ‘APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워’ 세션 “경제인들의 지원이 예술인들의 캔버스”

BTS RM, APEC CEO 서밋서 연설

[헤럴드경제(경주)=서경원 기자] 인기그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM은 29일 “세상에 수많은 문화 콘텐츠 중 K팝이 독특하고 강력하며 포용적인 공동체를 만들어낼 수 있는 이유는 K팝이 갖고 있는 조화의 원리 때문”이라고 말했다.

RM은 이날 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) CEO(최고경영자) 서밋의 ‘APEC 지역 내 문화산업과 K-컬쳐 소프트파워’ 세션에서 이같이 밝히고, “이 원리가 서로 다른 배경의 사람들이 K팝을 매개로 하나되게 만들어줬다”고 말했다.

RM은 “K팝을 종종 비빔밥에 비유한다. 밥과 여러 나물, 고기, 양념을 섞어서 비벼 먹는게 비빔밥인데 K팝도 마찬가지”라며 “한국의 독특한 미학, 감정, 제작시스템을 활용하면서도 서구 음악, 힙함을 거부하지 않는데 비빔밥처럼 모든 요소와 독특한 정체성을 갖고 혼합되서 새롭고 재밌고 신선한 걸 만들어내는 것”이라고 밝혔다.

이어 그는 “K팝은 일반적인 음악이 아니고 360도로 완전한 토탈 패키지로 음악, 댄스, 스토리텔링, 미디어가 결합된 것”이라며 “K팝의 성공은 하나의 문화가 뛰어났기 때문이 아니라 다양한 문화가 포용되되고 문화적 장벽이 허물어지고 여러 목소리가 합쳐져 창의적 에너지가 폭발됐기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 그는 “문화는 강과 같아서 자유롭게 흐르고 여러 개의 지류가 하나의 하모니로 만나기도 한다”며 “같이 만나서 멀리 나아가면서 새로운 걸 만들어 갈 수 있다. 창의적 문화 흐름이 전세계 모든 곳에서 이뤄지길 기대한다”고 말했다.

RM은 또 과거 해외 진출 경험을 언급하며 “BTS가 처음 해외에 나간 게 10년 전이었는데 한국에서 온 아티스트라고 하면 음악에 대해 묻는 게 아니라 북한인지, 남한인지를 묻거나 한국이 어디에 있는 나라인지를 질문했다”며 “이같은 장벽을 무너뜨린 힘은 바로 아미(BTS 팬클럽)였다. 그들은 우리 음악을 매개로 국경과 언어를 뛰어넘는 대화를 이어갔고, 음악적 메시지에 영감 받아 기부하고 사회적 캠페인을 함으로써 세상을 놀래키기 시작했다”고 밝혔다.

그는 예술인들에 대한 경제인들의 적극적인 지원도 촉구했다. RM은 “APEC 경제 지도자들께 부탁하는데, 전세계 많은 크리에이터들을 도와주길 바라고 그들에게 재정적 지원을 해주길 요청한다”며 “그들의 창의력이 발휘될 수 있도록 기회를 줘서 그들의 재능이 빛날 수 있도록 해주고, 여러분의 지원정책이 모든 크리에이터들의 캔버스가 될 것”이라고 당부했다.