[헤럴드경제=민성기 기자] 프로축구 K리그1의 안양FC의 공격수 모따(29·브라질)가 인종차별을 당해 눈물을 흘렸다.

모따는 최근 소셜미디어를 통해 인종차별적인 악플을 받아 마음의 상처를 입은 상태였다. 모따는 안양FC 팬들에게 “응원의 메시지를 보내주신 모든 분들에게 진심으로 감사드린다”면서 “인종차별적인 표현으로 저를 불쾌하게 하신 분들께도 하나님의 축복이 함께하기를 기원한다”고 했다.

앞서 모따는 지난 25일 열린 리그 34라운드 경기에서 광주FC에 0-1로 밀리던 상황에서 페널티킥 기회를 잡았지만 실축했다.

구단이 공개한 영상에는 모따가 경기 종료 이후 라커룸에서 고개를 떨구며 눈물을 흘리는 모습이 고스란히 잡혔다.

구단 관계자는 모따가 SNS에서 인종차별성 메시지들을 받았기 때문이라고 설명했다.

안양FC 동료인 김보경은 선수들에게 “모따가 지금 (페널티킥 실축으로) 마음이 안 좋지 않으냐”며 “우리가 모따에게 잘못했다고 하지 않은 걸 모따도 알고 있을 것”이라고 했다.

그러면서 김보경은 “이 용병으로 이렇게 모인 게 행복하다는 걸 너희가 모를 수도 있다. (0-1 상황에서) 나는 페널티킥 기회가 왔을 때 차기 싫었다. (하지만) 모따는 책임감을 갖고 찼다. (못 넣은) 마음을 누구보다 나는 잘 안다. 차 본 선수들은 그 무게감을 더 잘 알 것이다. 그래서 지금 모따가 마음이 안 좋은 걸 우리가 다 느껴야 하는 것”이라며 동료의 소중함을 여러 차례 강조했다.

모따는 고개를 숙인 채 흐르는 눈물을 닦았다. 김보경은 “울지마 모따, 괜찮아 모따”라고 위로했다.

충혈된 눈으로 턱과 입술을 떠는 모따에게 김보경은 “모르는 사람은 신경 쓰지 말고 가까이 있는 사람만 신경 쓰면 된다”고 말했다. 동료들은 모따의 등을 쓰다듬으며 위로했다.

안양FC 동료인 이창용은 모따를 토닥이며 “휴대전화를 압수할까?”라고 말했고, 김보경은 모따에게 “나도 악플을 많이 받아봤어, 괜찮아 모따”라며 위로했다.