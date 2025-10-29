FAO 본부서 공식 인증서 수여…울진금강송 산지농업시스템 국제적 가치 인정

경북 울진군은 오는 31일(현지시각) 이탈리아 로마 FAO(세계식량농업기구) 본부에서 개최되는 '2025 세계중요농업유산(GIAHS) 인증서 수여식'에 참석해 '울진금강송 산지농업시스템'의 세계중요농업유산 인증서를 공식 받는다.

이번 행사는 FAO가 주최·주관하는 국제행사로, 전 세계 농업 유산의 지속 가능한 보전과 가치 확산을 목적으로 매년 열리고 있다.

울진군은 지난 7월 FAO로부터 ‘울진금강송 산지농업시스템’이 세계중요농업유산으로 지정됨에 따라, 대한민국을 대표하여 인증서를 받게 됐다.

이번 수여식에는 울진군을 비롯해 하동군·광양시(재첩잡이 손틀어업), 제주특별자치도(제주해녀), 남해군(죽방렴) 등 국내 4개 지역이 함께 참여한다.

울진군은 행사 기간 중 FAO 본부 Atrium 및 8층 Terrace에서 세계중요농업유산 홍보관을 운영할 계획이다.

홍보관에서는 △금강송주 △와송즙 △솔방울빵 △금강솔 패브릭 퍼퓸 △홍보 리플릿 등을 활용하여 울진금강송 산지농업의 우수성과 지역 농특산품을 널리 알릴 예정이다.

또한 군은 GIAHS 수여식 참석과 더불어 유럽 현지 친환경 농업 선진사례를 벤치마킹하는 등 지속가능한 농업 발전 전략을 모색할 계획이다.

울진군은 이번 세계중요농업유산 인증을 통해 지역 농업유산의 국제적 인지도를 제고하고, 농촌관광 활성화 및 지역 농산물 브랜드 가치 향상을 통한 지역경제 활력 제고를 기대하고 있다.

손병복 울진군수는 “이번 세계중요농업유산 인증은 울진의 전통 산지농업과 금강송의 가치가 세계적으로 인정받은 결과”라며,“앞으로도 울진의 자연자원과 전통농업을 체계적으로 보전·활용하여 지속가능한 지역 발전을 이뤄나가겠다”고 밝혔다.