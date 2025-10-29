서클의 레이어1 블록체인 Arc에 KRW1 발행 계획 Arc 블록체인 상 국내 최초 원화스테이블코인 발행사

[헤럴드경제=유동현 기자] 디지털 자산 인프라 제공업체인 비댁스(BDACS)가 서클(Circle)의 신규 레이어1(Layer1) 블록체인 아크(Arc·공개 테스트넷)에 합류한다고 29일 밝혔다.

비댁스는 Arc 네트워크의 신뢰할 수 있는 파트너 그룹에 합류하며, Arc 블록체인에서 국내 최초의 원화 기반 스테이블코인 발행사로서 KRW1을 발행할 예정이다.

류홍열 비댁스 대표는 “이번 협력은 한국의 혁신이 글로벌 무대로 도약하는 의미 있는 발걸음”이라며, “KRW1을 서클 Arc 상에 배포함으로써, 한국의 기업들이 신뢰할 수 있고 규제에 부합하는 글로벌 스테이블코인 네트워크에 참여할 수 있는 관문을 열게 되었다”고 밝혔다.

이번 협약을 통해 비댁스는 한국을 디지털 금융 허브로 도약시키는 데 앞장선다는 계획이다. 국내 규제 체계와 글로벌 블록체인 인프라를 결합해 결제, 토큰화 자산, 온체인 자본시장 등 다양한 영역에서의 디지털 자산 혁신과 도입을 가속화할 전망이다.