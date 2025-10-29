지역 기업·단체, 노후 공동주택에 주택용 소방시설 보급

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주소방서는 지난 28일 소방서 2층 소방서장실에서 지역 기업 ㈜베어링아트와 홈플러스가 영주의용소방연합회를 통해 소화기와 단독경보형감지기 등 350만 원 상당의 주택용 소방시설을 기증했다고 밝혔다.

이번 기증은 영주시 내 노후 공동주택을 대상으로 화재 초기 대응 능력을 높이고 시민 안전을 강화하기 위해 추진됐다. 특히 지역 기업과 단체가 사회공헌 차원에서 참여해 의미를 더했다.

기증된 소방시설은 의용소방대를 통해 각 읍·면·동의 노후 공동주택에 차례대로 배포될 예정이다.

이상헌 ㈜베어링아트 총무이사는 “지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다.

갬태연 홈플러스 사내 봉사 동아리 회장은 “꼭 필요한 가구에 전달돼 안전한 영주시가 되길 바란다”고 말했다.

김두진 소방서장은 “시민들이 안전하게 생활할 수 있는 환경 조성을 위해 앞으로도 다양한 지원과 안전 문화 사업을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.