[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 29일 토털 주거 솔루션 ‘네오 리빙(NEO LIVING)’을 공개하고, 디에이치와 힐스테이트가 제공할 미래 주거 청사진을 제시했다.

이날 공개된 ‘네오 리빙’은 현대건설만의 설계, 기술, 운영, 서비스, 철학을 유기적으로 연결해 ‘완성된 삶’을 총체적으로 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다. 네오 리빙은 ▷살수록 건강해지는 집 ▷일상이 최적화되는 집 ▷삶의 품격을 높이는 집을 지향한다.

‘살수록 건강해지는 집’은 입주민의 몸과 마음의 건강을 능동적으로 챙겨주는 케어 시스템을 집약한 ‘올라이프케어 하우스’에서 출발한다. 첨단 바이오센싱 기술로 수면 상태를 분석하고 최적의 환경을 만드는 헤이슬립, 마음 건강과 정서적 안정을 위한 명상 공간인 H 카밍부스 등 특화상품은 물론 헬스케어 컨시어지 및 의료케어 등의 서비스가 모두 포함된다.

‘일상이 최적화되는 집’은 입주민이 자유롭게 공간을 변형할 수 있도록 한 네오 프레임과 층간소음 차단 기술인 H 사일런트 솔루션 등 혁신 기술을 통해 구현된다. 여기에 첨단 로봇 기술을 활용한 로봇 배송, 전기차 충전 로봇, 무인 소방 로봇 서비스를 통해 삶의 질과 생활안전을 동시에 극대화한다.

‘삶의 품격을 높이는 집’은 큐레이팅 된 문화와 예술을 향유하고, 개인화된 컨시어지 서비스를 제공받을 수 있는 특별한 커뮤니티와 하이엔드 서비스들이 해당된다.

현대건설 관계자는 “네오 리빙은 디에이치와 힐스테이트를 통해 선보여온 독보적 기술, 차별화된 운영, 전문 서비스들이 융합해 다른 차원의 라이프를 경험하게 하는 신개념 솔루션”이라며 “공간의 완벽함을 넘어 삶을 완성하기 위한 현대건설의 남다른 인간중심 철학을 반영한 만큼, 입주민 모두가 만족할 수 있는 무한 가치를 지속적으로 확장해 가겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 현대건설은 지난 29일 디에이치 공식 유튜브 채널을 통해 네오 리빙의 삶을 살아가는 사람들의 모습을 담은 브랜드 필름을 공개했다.