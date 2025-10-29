단지 앞 중앙대로와 온천천 수변공원, 최고 46층 영구 조망권 확보

명륜역 역세권과 동래구 학세권, ‘해링턴 플레이스 명륜역’ 11월 공개예정

부동산 가치에 대한 조망권의 영향은 공시가격이나 실거래가에서 확실한 수치로 반영된다. 법원에서도 조망권은 집값의 20%에 해당한다는 판례를 내릴 정도로 조망권이 부동산 가치에 미치는 영향을 높게 평가하기도 했다. 서울의 경우, 한강이나 서울숲을 거실을 통해 볼 수 있는 특권은 성공과 부의 상징이 되었고, 탁 트인 조망권은 삶의 질을 높이고 쾌적한 주거를 가능하게 할 뿐만 아니라 실제로 시장에서도 프리미엄이 높게 형성되고 있다. 따라서 주변 개발 계획에 따라 쉽게 훼손되지 않는 영구조망권을 가진 입지의 부동산은 희소성과 상징성으로 그 가치를 더 높게 평가받는다.

부산 동래구 온천동의 중앙대로변과 온천천 수변공원 앞에 들어서는 ‘해링턴 플레이스 명륜역’은 이 같은 영구조망권의 희소한 가치를 누릴 수 있는 단지다. 같은 조망이라도 높이에 따른 가치의 차이가 큰 만큼 최고 지상 46층의 고층 설계로 막힘 없는 도심 조망을 확보했으며, 바로 옆 더샵 동래, 온천유림노르웨이숲, 벽산아스타와 함께 온천동의 새로운 스카이라인을 완성할 전망이다.

주거 선호도가 높은 동래구 온천동인 만큼 생활에 필요한 최상의 인프라를 갖추고 있다. 빠르고 편리한 이동성을 실현하는 우수한 교통환경을 자랑한다. 1호선 명륜역이 도보 5분 거리, 다양한 버스 노선이 밀집해 편리하게 대중교통을 이용할 수 있다. 중앙IC 개통 예정으로 부산 도심과 주요 지역으로의 접근성이 뛰어나고 단지 앞 중앙대로 확장(2026년 9월 완료예정)으로 차량 이동이 더욱 빨라진다.

단지에 인근에 풍부한 생활편의시설이 갖춰져 있어 생활에 부족함이 없다. 롯데백화점, 롯데마트, 다이소, 홈플러스, CGV 등 쇼핑문화시설은 물론 온천지구 상권이 도보거리에 위치하며 다양한 맛집과 카페가 즐비하다. 부산에서 자녀 교육을 위한 학군지로도 선호도가 높은 지역으로 온천초, 유락여중, 동래중·고, 내성중·고 등 명문 학교와 학원이 밀집한 우수한 교육 환경을 제공한다. 바로 앞 온천천 수변공원, 근거리 금강공원, 동래사적공원 등 쾌적한 자연환경 속에서 건강하고 여유로운 일상을 누릴 수 있다. 또한 온천동 친환경 도시재생사업을 비롯, 동래구의 지속적인 개발 및 재건축 활성화로 미래 가치 상승도 기대되고 있다.

‘해링턴 플레이스 명륜역’은 동래구 온천동 일원에 지하5층~지상46층 3개 동에 74㎡ 1개 타입, 84㎡ 5개 타입 아파트 242세대와 오피스텔 59~90㎡ 5개 타입 25실, 총 267세대 규모로 건립된다. 수요자의 신축 선호 경향이 강해지는 가운데 중심 입지의 똘똘한 한채를 노리는 수요자들에게는 반가운 분양기회가 될 것으로 보인다. 또한 74㎡, 84㎡ 중형 전용단지로 구성되어 실속과 품격을 추구하는 하이브리드 주상복합아파트를 기다려온 수요자들의 호응이 높을 것으로 기대된다.

효성그룹의 프리미엄 주거 브랜드 ‘해링턴 플레이스’는 오랜 역사와 전통에서 더욱더 빛을 발하는 고전의 멋스러움과 함께 실용과 합리성을 강조하는 현대적 감각을 겸비하여 새로운 주거의 가치를 완성하는 의미를 담고 있다.

견본주택은 연제구 중앙대로 인근 시청역 7번출구 앞에 위치하며 11월 중 개관 예정이다.