[헤럴드경제=김벼리 기자] 이재명 대통령이 28일 오후 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 개최지인 경상북도 경주로 이동했다.

대통령실은 이날 “이 대통령은 오늘 오후 APEC 의장 자격으로 경주에 도착했다”며 “오늘 이 대통령의 공개 일정은 없다”고 공지했다.

이 대통령은 경주에서 29일부터 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 비롯해 한일·한중 정상 연쇄 회담, APEC 정상회의 공식 일정과 경제인들과의 만남 등 일정을 소화한다.

특히 한미 정상회담의 경우 양국 간 관세협상이나 한미동맹 현대화 등 주요 이슈가 논의될 전망이다. 한미 간 관세협상 교착상태가 이어지는 가운데 정상 간 논의를 통해 이견을 좁힐 수 있을지 관심이 쏠린다.

다만 대통령실에서는 현재로서는 이번 회담을 통해 관세 문제 등에 있어 최종 합의를 이루기 쉽지 않다는 관측이 나온다.

이 대통령은 아울러 미·중 정상회담의 준비 상황이나 북미 정상 간 만남 가능성에 대해서도 실시간으로 보고받으며 다양한 시나리오에 대비할 것으로 관측된다.

아울러 이 대통령은 29일 오전 예정된 ‘APEC CEO(최고경영자) 서밋’ 개막식에도 특별연사로 참여한다. 이날 늦게까지 연설 내용을 살필 것으로 보인다. 또 29일부터 시작되는 APEC 정상회의 공식 일정들도 순조롭게 진행되도록 관련 부처를 독려할 전망이다.

위성락 국가안보실장은 사전 브리핑에서 “APEC을 계기로 마련된 연쇄 정상회담을 통해 한국의 ‘플랫폼 역할’을 부각할 수 있을 것”이라며 “정상외교에 있어 새로운 도약의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.